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Саломе Зурабишвили выступила в Сенате Чехии
09.04.2025 15:56
Сейчас, 36 лет спустя, в тот же день и на том же проспекте, где пролилась кровь за свободу, грузины снова стоят на улице, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая перед Сенатом Чешской Республики.
«9 апреля - это день скорби для каждого грузина. В этот день в 1989 году российские солдаты и танки вошли в центр Тбилиси и подавили мирную демонстрацию, призывавшую к свободе и независимости. Они применили газ, дубинки и максимальное насилие, чтобы разогнать людей, среди которых в основном была молодежь. Погиб 21 человек, в том числе, много женщин. Еще сотни пострадали, но послание той ночи не исчезло, оно зажгло национальное движение и подготовило почву провозглашению независимости Грузии два года спустя», — сказала Саломе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили обратилась к членам Сената Чехии с просьбой почтить минутой молчания память жертв 9 апреля и в знак солидарности с молодежью Грузии.
«Но сейчас, 36 лет спустя, в тот же день и на том же проспекте, где была пролита кровь за свободу, грузины снова стоят на улицах. Вот уже более 140 дней они мирно протестуют против чего-то столь же опасного - тихого переворота против демократии и независимости», - подчеркнула Зурабишвили.
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