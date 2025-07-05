Тамар Балавадзе: Вся жизнь в спортивной журналистике

05.07.2025 12:14









30 июня в Тбилиси состоялось специальное мероприятие, посвященное 70 летию Т . Балавадзе. Юбилей был организован Министерством спорта Грузии и Ассоциацией спортивных журналистов Грузии (АСЖГ) при содействии НОКГ. Мероприятие вел президент АСЖГ, известный телекомментатор Гига Гвенцадзе.



Выступая перед собравшимися , министр спорта страны Шалва Гоголадзе сказал:» Тамар Балавадзе внесла огромный вклад в популяризацию спорта и олимпийского движения. Я был совсем юным , когда смотрел по телевидению ее репортажи, сюжеты и спортивные передачи. Тамар всю жизнь посвятила спортивной журналистике и всегда была примером того, как высокопрофессионально надо освещать спортивные события». Гоголадзе сообщил, что «за особый вклад в развитие спортивной журналистики решением Минспорта Грузии Тамар Балавадзе присвоено высшее спортивное звание страны- «Рыцарь спорта».



В свою очередь президент НОКГ Лери Хабелов (Чемпион Олимпийских Игр 1992, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы) указал на значимость фильмов и книг, созданных Т.Балавадзе и посвященных истории и успехам спортсменов Грузии. Хабелов сказал: «Тамар Балавадзе как телекомментатор и репортер внесла огромный вклад в популяризацию грузинского спорта и Олимпийского движения, она создала более 50 фильмов об истории грузинского спорта». Он сообщил, что за огромный вклад в популяризацию Олимпийского движения в Грузии решением НОКГ Тамар Балавадзе присвоена «Олимпийская медаль» НОКГ.



Сама Тамар поблагодарила руководство Минспорта Грузии и НОКГ за высокую оценку ее творчества. «Сегодня для меня очень эмоциональный день, очень приятно, что так высоко оценили мой многолетний труд. Я продолжаю творческую работу по истории грузинского спорта»,- сказала юбиляр.



Чивадзе, Гуцаев, Балавадзе



Бывший капитан тбилисского «Динамо» ( 1980-1987) и футбольной сборной СССР ( 1981-1984) Александр Чивадзе в своем выступлении отметил, что « Тамар Балавадзе всегда отличалась высоким профессионализмом и умением доступно изложить телезрителям суть важнейших спортивных событий». «Тамар очень хорошо разбиралась в футболе, всегда приятно было общаться с ней» - сказал Чивадзе.



Бывший форвард тбилисского «Динамо» (1971-1986) и сборной СССР ( 1972-1982) Владимир Гуцаев указал на то, что «Тамар Балавадзе была первой журналисткой, которая после возвращения тбилисского «Динамо» из Дюссельдорфа( победа динамовцев в финальном матче Кубка Обладателей Кубков Европейских стран 13 мая 1981 года-прим. Автора ) сумела попасть (15 мая 1981 года) на базу динамовцев в Дигоми взять интервью у футболистов нашей команды». «Ее интервью с Давидом Кипиани, Александром Чивадзе, Рамазом Шенгелия, с Виталием Дараселия , со мной были показаны по телевидению Грузии, вызвав огромный интерес у телезрителей»,- сказал Гуцаев.



Спортивная семья и журналистика



Тамара родилась и выросла в Тбилиси, она является дочерью легендарного грузинского борца Вахтанга Михайловича Балавадзе (1927-2018 )-бронзового призера Олимпийских Игр 1956 года, двукратного чемпиона мира (1954,1957), вице-чемпиона мира 1959 года, победителя нескольких престижных международных турниров, пятикратного чемпиона СССР по вольной борьбе (1952-1955б 1957), заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Грузии и СССР, арбитра всесоюзной и международной категории, тренера сборной СССР по вольной борьбе ( 1961-1970).



В беседе с автором этих строк Тамара рассказала о выборе профессии:« Мой отец дружил и общался с известными спортсменами, тренерами, деятелями спорта и культуры, благодаря этому я лично знала многих из них и меня спорт очень интересовал, поэтому не случайно, что с детства я мечтала стать журналисткой. Я читала десятки грузинских и всесоюзных газет и журналов, выписывала те издания, которые можно было выписать, в киосках покупала спортивные издания ряда социалистических стран, которые доходили до Тбилиси».



В 1978 году Тамара закончила филологический факультет Тбилисского государственного университета. Тогда для поступления на факультет журналистики университетов СССР необходимо было иметь стаж работы ( год или два, в разное время по- разному), поэтому часть выпускников школ, не желая терять год или два, поступала на исторический или филологический факультет, чтобы потом, после завершения учебы в вузе работать журналистом в газетах, в журналах, в телерадиокомпаниях. Так поступила и Тамара. «После окончания ТГУ, в 1978 году я стала работать на Первом канале Телевидения Грузии, несколько месяцев была внештатным корреспондентом, а потом как штатная сотрудница стала вести спортивные выпуски информационной программы «Моамбе» . На Телевидении Грузии я проработала до 2003 года- вела спортивные блоки в информационных передачах «Моамбе» и «Вестник», а в 1990-х годах также в утренней передаче «Алиони»,- рассказывает Тамар .



В разные годы она была автором и ведущей передач «Аспарези», «Стадион», «Овертайм», «Олимпийская панорама» ( Первый канал Телевидения Грузии), затем в телекомпании «Имеди» вела авторскую спортивную телепередачу «Олимпийский интерьер».



Олимпийские Игры, фильмы и книги



В период независимости Грузии Т.Балавадзе как журналистка была аккредитована на шести Летних Олимпийских Играх и трех Зимних Олимпиадах, освещая выступления спортсменов Грузии и ведя оттуда репортажи для телерадиостанций Грузии . Она вместе с Гоги Прангишвили является автором созданного в 2004 году 13-ти серийного документального телефильма «Атенидан Атенамде» (« От Афин до Афин»), посвященный истории Олимпийских Игр с 1896 до 2004 года и выступлений спортсменов Грузии на Олимпиадах. Тамар также стала автором серии документальных спортивных фильмов «История одной победы», вышедшей на Общественном Телевидении Грузии. Она является автором проекта «История одного чемпиона», посвященный спортсменам Грузии –Чемпионам Олимпийских Игр и состоящий из 36 видеофильмов.



В 2002 году она была награждена Орденом Чести –одной из высших госнаград Грузии, в 2004 году орденом НОКГ. В 2008 году Международный Олимпийский Комитет вручил ей специальную награду в номинации «Женщина и спорт», в 2016 и 2024 годах АСЖГ вручила ей две премии –имени Котэ Махарадзе и имени Михаила Какабадзе.



6 марта с.г. в Олимпийском Музее Грузии состоялась презентация книги Т. Балавадзе «Ерти чемпиони калис история»(«История одной чемпионки»), посвященная титулованным спортсменкам Грузии- чемпионкам и призерам Олимпийских Игр, Чемпионатов Мира и Европы. Издание этой книги стало возможным благодаря поддержке НОКГ и МОК.



Следует отметить, что издание этой книги не является коммерческим проектом, поэтому ее нет в продаже. Но все желающие могут ознакомиться с этим изданием в Национальной Библиотеке Грузии, куда сама Тамара передала несколько экземпляров ее книги.





Материал подготовил Тенгиз Пачкория



Фото 1- Ш. Гоголадзе и Т. Балавадзе, 30.06.2025 (фб Минспорта Грузии )

Фото 2- Д. Кипиани и Т. Балавадзе, 1981 (архив Балавадзе)

Фото 3- Т.Балавадзе и Т. Пачкория (архив Т. П.)

Имя Тамар Балавадзе хорошо известно в журналистских и спортивных кругах Грузии, поклонникам спорта нашей страны и представителям Международного Олимпийского комитета(МОК). В последние десятилетия она своими высокопрофессиональными спортивными телепередачами , репортажами, статьями, документальными фильмами и книгами знакомит общественность с достижениями спортсменов Грузии и историей спорта страны. 28 июня ей исполнилось 70 лет. В тот день ее с юбилеем поздравил Национальный Олимпийский комитет Грузии (НОКГ). «Поздравляем с юбилеем Тамар Балавадзе- замечательную журналистку, автора множества документальных фильмов и книг по олимпийской тематике. Тамар внесла особый вклад в развитие и популяризацию Олимпийского движения в Грузии»-сказано в поздравлении НОКГ.30 июня в Тбилиси состоялось специальное мероприятие, посвященное 70 летию Т . Балавадзе. Юбилей был организован Министерством спорта Грузии и Ассоциацией спортивных журналистов Грузии (АСЖГ) при содействии НОКГ. Мероприятие вел президент АСЖГ, известный телекомментатор Гига Гвенцадзе.Выступая перед собравшимися , министр спорта страны Шалва Гоголадзе сказал:» Тамар Балавадзе внесла огромный вклад в популяризацию спорта и олимпийского движения. Я был совсем юным , когда смотрел по телевидению ее репортажи, сюжеты и спортивные передачи. Тамар всю жизнь посвятила спортивной журналистике и всегда была примером того, как высокопрофессионально надо освещать спортивные события». Гоголадзе сообщил, что «за особый вклад в развитие спортивной журналистики решением Минспорта Грузии Тамар Балавадзе присвоено высшее спортивное звание страны- «Рыцарь спорта».В свою очередь президент НОКГ Лери Хабелов (Чемпион Олимпийских Игр 1992, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы) указал на значимость фильмов и книг, созданных Т.Балавадзе и посвященных истории и успехам спортсменов Грузии. Хабелов сказал: «Тамар Балавадзе как телекомментатор и репортер внесла огромный вклад в популяризацию грузинского спорта и Олимпийского движения, она создала более 50 фильмов об истории грузинского спорта». Он сообщил, что за огромный вклад в популяризацию Олимпийского движения в Грузии решением НОКГ Тамар Балавадзе присвоена «Олимпийская медаль» НОКГ.Сама Тамар поблагодарила руководство Минспорта Грузии и НОКГ за высокую оценку ее творчества. «Сегодня для меня очень эмоциональный день, очень приятно, что так высоко оценили мой многолетний труд. Я продолжаю творческую работу по истории грузинского спорта»,- сказала юбиляр.Бывший капитан тбилисского «Динамо» ( 1980-1987) и футбольной сборной СССР ( 1981-1984) Александр Чивадзе в своем выступлении отметил, что « Тамар Балавадзе всегда отличалась высоким профессионализмом и умением доступно изложить телезрителям суть важнейших спортивных событий». «Тамар очень хорошо разбиралась в футболе, всегда приятно было общаться с ней» - сказал Чивадзе.Бывший форвард тбилисского «Динамо» (1971-1986) и сборной СССР ( 1972-1982) Владимир Гуцаев указал на то, что «Тамар Балавадзе была первой журналисткой, которая после возвращения тбилисского «Динамо» из Дюссельдорфа( победа динамовцев в финальном матче Кубка Обладателей Кубков Европейских стран 13 мая 1981 года-прим. Автора ) сумела попасть (15 мая 1981 года) на базу динамовцев в Дигоми взять интервью у футболистов нашей команды». «Ее интервью с Давидом Кипиани, Александром Чивадзе, Рамазом Шенгелия, с Виталием Дараселия , со мной были показаны по телевидению Грузии, вызвав огромный интерес у телезрителей»,- сказал Гуцаев.Тамара родилась и выросла в Тбилиси, она является дочерью легендарного грузинского борца Вахтанга Михайловича Балавадзе (1927-2018 )-бронзового призера Олимпийских Игр 1956 года, двукратного чемпиона мира (1954,1957), вице-чемпиона мира 1959 года, победителя нескольких престижных международных турниров, пятикратного чемпиона СССР по вольной борьбе (1952-1955б 1957), заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Грузии и СССР, арбитра всесоюзной и международной категории, тренера сборной СССР по вольной борьбе ( 1961-1970).В беседе с автором этих строк Тамара рассказала о выборе профессии:« Мой отец дружил и общался с известными спортсменами, тренерами, деятелями спорта и культуры, благодаря этому я лично знала многих из них и меня спорт очень интересовал, поэтому не случайно, что с детства я мечтала стать журналисткой. Я читала десятки грузинских и всесоюзных газет и журналов, выписывала те издания, которые можно было выписать, в киосках покупала спортивные издания ряда социалистических стран, которые доходили до Тбилиси».В 1978 году Тамара закончила филологический факультет Тбилисского государственного университета. Тогда для поступления на факультет журналистики университетов СССР необходимо было иметь стаж работы ( год или два, в разное время по- разному), поэтому часть выпускников школ, не желая терять год или два, поступала на исторический или филологический факультет, чтобы потом, после завершения учебы в вузе работать журналистом в газетах, в журналах, в телерадиокомпаниях. Так поступила и Тамара. «После окончания ТГУ, в 1978 году я стала работать на Первом канале Телевидения Грузии, несколько месяцев была внештатным корреспондентом, а потом как штатная сотрудница стала вести спортивные выпуски информационной программы «Моамбе» . На Телевидении Грузии я проработала до 2003 года- вела спортивные блоки в информационных передачах «Моамбе» и «Вестник», а в 1990-х годах также в утренней передаче «Алиони»,- рассказывает Тамар .В разные годы она была автором и ведущей передач «Аспарези», «Стадион», «Овертайм», «Олимпийская панорама» ( Первый канал Телевидения Грузии), затем в телекомпании «Имеди» вела авторскую спортивную телепередачу «Олимпийский интерьер».В период независимости Грузии Т.Балавадзе как журналистка была аккредитована на шести Летних Олимпийских Играх и трех Зимних Олимпиадах, освещая выступления спортсменов Грузии и ведя оттуда репортажи для телерадиостанций Грузии . Она вместе с Гоги Прангишвили является автором созданного в 2004 году 13-ти серийного документального телефильма «Атенидан Атенамде» (« От Афин до Афин»), посвященный истории Олимпийских Игр с 1896 до 2004 года и выступлений спортсменов Грузии на Олимпиадах. Тамар также стала автором серии документальных спортивных фильмов «История одной победы», вышедшей на Общественном Телевидении Грузии. Она является автором проекта «История одного чемпиона», посвященный спортсменам Грузии –Чемпионам Олимпийских Игр и состоящий из 36 видеофильмов.В 2002 году она была награждена Орденом Чести –одной из высших госнаград Грузии, в 2004 году орденом НОКГ. В 2008 году Международный Олимпийский Комитет вручил ей специальную награду в номинации «Женщина и спорт», в 2016 и 2024 годах АСЖГ вручила ей две премии –имени Котэ Махарадзе и имени Михаила Какабадзе.6 марта с.г. в Олимпийском Музее Грузии состоялась презентация книги Т. Балавадзе «Ерти чемпиони калис история»(«История одной чемпионки»), посвященная титулованным спортсменкам Грузии- чемпионкам и призерам Олимпийских Игр, Чемпионатов Мира и Европы. Издание этой книги стало возможным благодаря поддержке НОКГ и МОК.Следует отметить, что издание этой книги не является коммерческим проектом, поэтому ее нет в продаже. Но все желающие могут ознакомиться с этим изданием в Национальной Библиотеке Грузии, куда сама Тамара передала несколько экземпляров ее книги.Материал подготовил Тенгиз ПачкорияФото 1- Ш. Гоголадзе и Т. Балавадзе, 30.06.2025 (фб Минспорта Грузии )Фото 2- Д. Кипиани и Т. Балавадзе, 1981 (архив Балавадзе)Фото 3- Т.Балавадзе и Т. Пачкория (архив Т. П.)





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