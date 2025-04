Великобритания поддержала трибунал над Путиным по образцу Нюрнберга

10.04.2025 22:32





Великобритания намерена поддержать инициативу о создании международного трибунала для суда над Владимиром Путиным, основанную на модели Нюрнбергского процесса, несмотря на сопротивление со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на осведомленные источники. Согласно данным издания, уже в мае Лондон планирует выступить в Совете Европы в поддержку резолюции, которая предусматривает привлечение российского военно-политического руководства к ответственности за преступление агрессии против Украины. Предложение предполагает учреждение специального международного суда, по аналогии с Нюрнбергским трибуналом, где после Второй мировой войны судили нацистских преступников.



Поддержка со стороны Британии стала результатом активного лоббирования со стороны Филиппа Сэндса, директора Центра международных судов и трибуналов Университетского колледжа Лондона. После ноябрьских выборов в США он встретился с генеральным прокурором Великобритании Ричардом Хермером, чтобы обсудить перспективы создания такого трибунала, пишет The Telegraph. Идею трибунала также поддержали бывший премьер-министр от Лейбористской партии Гордон Браун и ряд экс-министров от Консервативной партии.



«Украина неизменно добивается привлечения к ответственности за решение России развязать эту незаконную войну, и Великобритания последовательно поддерживает этот призыв. Международное сообщество очевидно настроено на то, чтобы добиться наказания за акт агрессии. А позиция США — это внутреннее дело США», — приводит издание слова одного из источников в британском правительстве.



Филипп Сэндс, друг действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера, был одним из первых, кто предложил создать отдельный суд, специально предназначенный для рассмотрения преступлений агрессии — категории, определяемой ООН как вооруженное нападение одного государства на территорию другого, включая вторжение или военную оккупацию. Ряд западных стран, включая Великобританию, считают необходимым судить российское руководство именно за политическое решение о начале войны, а не ограничиваться только расследованием военных преступлений, совершенных в ходе боевых действий на территории Украины.



Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не может рассматривать дела, связанные с преступлением агрессии в контексте Украины. Об этом ранее заявлял бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Более того, МУС официально не признан ни Россией, ни Соединенными Штатами, подчеркивает The Telegraph.



Идея создания отдельного суда для рассмотрения преступлений агрессии впервые была озвучена Великобританией еще в 2022 году. Тогда ее поддержали как украинские власти, так и администрация Джо Байдена, выделившая финансирование и направившая американских прокуроров для помощи в организационной работе. Однако с возвращением Дональда Трампа в Белый дом США прекратили участие в инициативе. В марте Вашингтон объявил о выходе из Международного центра по преследованию за преступление агрессии (ICPA) — структуры, координирующей работу по созданию трибунала.





