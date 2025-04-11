

В некоторых конкретных странах послы Грузии остаются без практической работы - Кобахидзе

11.04.2025 13:59





Премьер-министр «Грузинской мечты» Кобахидзе принял участие в панельной дискуссии «Партнерство в эпоху многополярности», где заявил, что политика Грузии направлена ​​на содействие миру и экономическому сотрудничеству.



«Когда речь идет о многополярности, конечно, это большой вызов для всех нас, но в то же время многополярный мир — это и возможность для всех, в том числе и для такой небольшой страны, как Грузия. В этой сложной ситуации в мире мы стараемся изо всех сил углублять партнерские отношения по всему миру. Мы делаем это довольно успешно», — сказал Кобахидзе.



По его словам, Грузии подписала 50 соглашений о свободной торговле, в том числе с Европейским союзом, странами СНГ, Объединенными Арабскими Эмиратами и Китаем.



«Грузия всегда играла стратегически важную роль, соединяя Запад с Востоком, и наша цель — максимально восстановить эту функцию. Единственный способ сделать это — углубить экономические и политические связи со странами по всему миру. У нас одинаковое видение нашего региона. Наш небольшой регион довольно сложный, есть конфликты, но Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Южном Кавказе, и я думаю, что все соседние страны ценят позитивную роль Грузии», — сказал Кобахидзе.



Он заявил, что Тбилиси также придерживается миролюбивого взгляда на Российскую Федерацию.



«Вы знаете, что около 20% наших территорий оккупированы Российской Федерацией, но даже в этой ситуации мы придерживаемся очень мирного и прагматичного видения. У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией, но в то же время мы проводим своего рода интенсивную экономическую политику. У нас имеется экономическое и торговое партнерство с Российской Федерацией. Это также часть нашего видения», — сказал Кобахидзе.



В качестве доказательства того, что это видение работает, он привел темпы экономического роста Грузии, заявив, что с 2021 года рост ВВП Грузии составил 9,4%, что является самым высоким показателем не только в регионе, но и в Европе.



Что касается альянсов, Кобахидзе заявил, что главным приоритетом Грузии является вступление в Евросоюз.



«У нас есть определенные вызовы в этом направлении, но мы надеемся, что с восстановлением мира вокруг нас, особенно на Украине, путь Грузии к европейской интеграции станет более интенсивным. Мы ждем этого момента. Главное — мир для развития, для нормальных отношений между разными странами, поэтому мы должны сосредоточиться на укреплении мира в нашем регионе, и мы очень рады, что реализуем это вместе с Турцией, которая также является страной с миролюбивым видением», — сказал Кобахидзе.



Он также повторил необоснованное утверждение на Антальском дипломатическом форуме о том, что Грузии дважды предлагали присоединиться к российско-украинской войне в феврале 2022 года. Он заявил, что из-за этого Тбилиси пришлось вступить в политическую борьбу, а дипломатические отношения с некоторыми странами настолько осложнились, что грузинские послы там остались без работы.



«В настоящее время нам приходится существовать в условиях войны. В этой ситуации сила дипломатии крайне слаба. Могу вам сказать, что в феврале 2022 года мы получили запрос на вмешательство в военный конфликт между Россией и Украиной. Мы получили еще один запрос в конце февраля 2022 года. Был очень грубый политический интерес против Грузии. Дипломатия не могла нам помочь, и нам пришлось вести очень напряженную политическую борьбу, чтобы защитить национальные интересы Грузии и сохранить мир в Грузии», — сказал Кобахидзе.



Он сказал, что это просто политическая борьба, лишенная дипломатической силы.



«Мы все еще сталкиваемся с вызовами, и нам нужно больше сосредоточиться на борьбе за мир и благополучие нашей нации, чем на использовании дипломатических инструментов с разными странами. В некоторых конкретных странах послы Грузии остаются без практической работы. Потому что на данном этапе невозможно общаться с этими странами. И они часто жалуются. Но мы всегда говорим им, что нам следует дождаться мирного времени», — сказал Кобахидзе.



Он сказал, что как только мир будет восстановлен, дипломатия возобладает над политикой.





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