«Полное политическое фиаско»: Кобахидзе высмеял бойкот выборов оппозицией

04.07.2025 18:43





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что правящая партия «Грузинская мечта» победит на выборах в органы местного самоуправления во всех муниципалитетах, независимо от участия оппозиции. Об этом он заявил в интервью проправительственному телеканалу «Имеди».



«Мы победим во всех 64 муниципалитетах как на выборах мэров, так и сакребуло. Не имеет значения, сколько партий примет участие – четыре, две, одна или ни одной. Оппозиция решает, что она будет делать, нам это абсолютно неинтересно», – сказал Кобахидзе.



Комментируя ожидаемый бойкот со стороны оппозиции, Кобахидзе отметил, что «легитимность местных выборов не зависит от числа партий, принявших в них участие», поскольку «это не классические политические выборы». По его словам, социологические исследования фиксируют рост рейтинга правящей партии по сравнению с парламентскими выборами 2024 года. Согласно официальным данным, тогда «Грузинская мечта» получила до 55% голосов. Оппозиция не признаёт их итоги.



Кобахидзе охарактеризовал своих политических оппонентов как «радикально ослабленных» и выразил мнение, что внутренняя фрагментация и неспособность собрать многотысячные митинги свидетельствуют о политическом крахе оппозиции.



«Да вы посмотрите на уровень эмпатии с этими политическими партиями – они и 2 тысяч человек не могут вывести на акцию. Четыре партии, 40 НПО и “deep state”, зарубежная бюрократия и чиновники – все вместе собрались и не смогли вывести больше 2 тысяч человек на проспекте Руставели. Эмпатии – ноль. Поэтому, хоть они будут в тюрьме, хоть не будут в тюрьме, у этих людей нет шанса на успех ни в какой форме. Пусть никто не винит заключение в этом полном политическом фиаско, с которым они столкнулись», – заявил премьер.



Он также подчеркнул, что одна из задач правительства – «нейтрализовать радикальные силы» в политике, что, по его словам, необходимо для «формирования здоровой политической системы».



Ранее на неделе восемь оппозиционных партий, в том числе «Единое национальное движение», «Дроа», «Европейская Грузия», «Ахали» и «Гирчи – Больше свободы», объявили о бойкоте выборов, назначенных на 4 октября. Поводом стала голодовка основательницы «Дроа» Элене Хоштария, обвинившей власти в политических репрессиях.



Она прибегла к такой форме протеста на фоне арестов восьми оппозиционных лидеров, осужденных на 7–8 месяцев тюрьмы за неявку на заседания парламентской комиссии. «Грузинская мечта» сформировала ее для расследования предполагаемых преступлений периода президентства Михаила Саакашвили. Конечной целью комиссии называют возможный запрет ряда политических сил.



Источник: Новости - Грузия

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