TI обвинила главу правительства Аджарии в захвате госземли и недостоверной декларации

04.07.2025 18:33





Сулхан Тамазашвили долгие годы работал в МВД Грузии, с 2001 года он возглавлял департамент полиции Тбилиси. Тамазашвили попал под санкции Великобритании после жестоких разгонов протестных акций в грузинской столице. В апреле текущего года его назначили главой аджарского правительства вместо Торнике Рижвадзе.



В TI утверждают, что Тамазашвили и его семья незаконно заняли незарегистрированный государственный земельный участок площадью 2887 кв. м в селе Кведа Самеба Кобулетского муниципалитета и построили на нем жилой дом.



Кроме того, по данным НПО, чиновник не указал в своих декларациях за 2017–2021 годы два участка, зарегистрированных на него и родственников в 2017 и 2019 годах.



В декларациях за 2022–2024 годы он все же упомянул эти земли, но указал долю владения неправильно – 50% вместо 25%.



Официально зарегистрированные земли соседствуют с участком, в захвате которого TI подозревает бывшего полицейского. НПО предполагает, что за счет этого он расширил свои владения почти до 8 тыс. кв. метров.



Тамазашвили пока не комментировал обвинения. Новость будет дополнена в случае ответа главы правительства Аджарии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





