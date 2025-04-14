

Георгий Гахария: Комиссия используется для гибридной войны

14.04.2025 13:39





Бывший министр внутренних дел и экс-премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что парламентская следственная комиссия, помимо него, должна допросить Бидзину Иванишвили, а также «человека, привезшего Гаврилова», генерального прокурора и главу Службы государственной безопасности.



«Считаю, что для понимания более широкой картины, комиссия, вместе со мной, должна опросить Иванишвили. Также — человека, который привёз Гаврилова, принимал его, взял на себя всю полноту гарантий и ответственности за то, что риски, вызванные его приездом, не окажутся вредными и будут управляемыми. А потом он просто сел и сбежал.



Я считаю, что вы обязаны опросить генерального прокурора, который вёл это дело так долго. Именно на это указал Страсбург — что расследование затянуто. Обязательно должен быть опрошен и глава СГБ, который был обязан заранее предусмотреть эти риски, что является его прямой обязанностью, и передать информацию соответствующим структурам. Не знаю, сделаете ли вы это, но если не сделаете, тогда комиссия будет комиссией «половинчатой правды», а, следовательно — ложной правды», — заявил Георгий Гахария на заседании парламентской следственной комиссии.



Он также отметил, что 20 июня он защищал в этом здании государство, а не партию или каких-то конкретных людей.



Кроме того, Гахария добавил, что не собирался приходить на заседание комиссии, однако считает, что комиссия используется как инструмент гибридной войны — нечто подобное произошло и в контексте попыток обесценить героизм Анцухелидзе. Именно поэтому он решил всё же явиться на заседание.



«Очевидно, что вас не интересует, кто отдал приказ о штурме парламента. Наблюдая за работой комиссии, я вижу, что вы не вызываете ключевых фигурантов из других дел, представителей «Нацдвижения». Вы не собираетесь ни судить, ни запрещать «Нацдвижение». Я не понимаю, к чему вы ведёте. Поэтому я и не видел смысла являться сюда.



Сейчас же я вижу, что вы используете эту комиссию как инструмент гибридной войны, для информационного и психологического давления на граждан Грузии. Подобное уже происходило в случае с попыткой принизить героизм такого символического героя, как Анцухелидзе. Искренне скажу: тогда я почувствовал, что обязан явиться сюда. Это не означает, что я признаю комиссию. Если бы признавал — у нас здесь было бы два места, и присутствовали бы и наши представители. Я признаю лишь то, что, к сожалению, комиссия оказывает гибридное воздействие на граждан Грузии, и я обязан сделать всё возможное, чтобы, где могу и как могу, высказать своё мнение, если оно отличается», — заявил Георгий Гахария.





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