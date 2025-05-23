

Германия и Еврокомиссия договорились запретить «Северный поток»

23.05.2025 23:53





Сообщения о планах властей США и бизнесменов, близких к Вашингтону и Москве, активировать «Северный поток» сильно встревожили правительство ФРГ и Еврокомиссию (ЕК). Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен убить в зародыше разговоры о возобновлении поставок российского газа, сообщает Financial Times. Он также договорился с ЕК о введении общеевропейских санкций против газопровода.



Правительство Мерца на этой неделе одобрило введение запрета на эксплуатацию «Северных потоков» в рамках нового раунда санкций Евросоюза против России. Так канцлер стремится подавить любые дебаты в стране о выгодах потенциального возобновления газового сотрудничества с Москвой, рассказали FT три чиновника, знакомых с этим вопросом.



Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе упомянула «Северный поток» как фигуранта «нового пакета санкций», над которым сейчас работает ее команда. По словам человека, знакомого с ходом обсуждений, перед этим она проконсультировалась с Мерцем, который поддержал такой шаг. Ограничения ЕС предполагается наложить на швейцарскую Nord Stream 2 AG, владеющую газопроводом «Северный поток – 2» (одна из двух его ниток не была повреждена во время диверсии в сентябре 2022 г.), а также любые другие компании, российские или иные, которые попытаются возобновить его работу и эксплуатацию, рассказали FT люди, знакомые с планами.



По их словам, ЕК намерена начать официальное обсуждение вопроса с представителями стран в эти выходные.



У Германии нет прав на трубопровод, но, поскольку он приходит на ее территорию, она должна провести его сертификацию. Этот процесс начался в 2021 г., но тогдашний канцлер Олаф Шольц приостановил его 22 февраля 2022 г., когда Кремль объявил об официальном признании сепаратистских республик «ДНР» и «ЛНР».



В марте этого года появились сообщения о том, что связанные с Вашингтоном и Москвой бизнесмены пытаются возобновить работу трубопровода. Такие планы вынашивает, в частности, Маттиас Варниг, бывший шпион восточногерманской спецслужбы «Штази», друг Владимира Путина и гендиректор Nord Stream 2, который хотел привлечь для этого американских инвесторов в рамках налаживания отношений между Россией и новой администрацией США. Перед этим заинтересованность в приобретении «Северного потока – 2» у проходящей процедуру банкротства Nord Stream 2 и его последующем перезапуске выразил американский финансист Стивен Линч, имеющий опыт работы в России.



Такие сообщения побудили Мерца начать с чиновниками в Берлине и Брюсселе обсуждение способов помешать возобновлению работы «Северного потока», рассказал один из собеседников FT. По его словам, добавление Nord Stream 2 в санкционный список ЕС «потенциально снимает для него [Мерца] политическую проблему». Кроме того, таким способом Мерц пытается «европеизировать» судьбу газопровода, чтобы Берлину не пришлось в одиночку противостоять давлению со стороны США и России, рассказал другой чиновник.



Внутреннее давление тоже имеет место: после того, как США начали пытаться урегулировать российско-украинский военный конфликт, в Германии активизировались разговоры о возможном возобновлении поставок «Газпрома» после заключения мирного соглашения. Дешевый газ помог бы немецким предприятиям, страдающим от высоких цен на энергоресурсы. Поэтому политики, особенно в восточных землях, которые получали советский, а потом российский газ, стали призывать вернуть его на немецкий рынок. Такую возможность не исключили и некоторые энергетические компании других стран.



За возобновление работы «Северного потока» выступила и ультраправая партия «Альтернатива для Германии», которая на общенациональных выборах в феврале набрала более 20%, причем поддержали ее прежде всего избиратели восточных земель.





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