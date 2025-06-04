Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

TI: «Жалобы «Грузинской мечты» – это попытка запугать СМИ и подавить независимую журналистику»


04.06.2025   19:42


Transparency International Georgia (TI) выступила с заявлением, в котором выражает глубокую обеспокоенность в связи с жалобами, поданными правящей партией «Грузинская мечта» против критически настроенных грузинских вещателей — телеканалы «Pirveli» и «Formula», а также на информационный портал Главный канал.

Суть этих жалоб, по мнению TI, представляет собой прямую попытку введения в Грузии цензуры.

«Грузинская мечта» подала жалобу в Национальную комиссию по коммуникациям за использование этими вещателями таких терминов, как: «нелегитимный парламент», «так называемый председатель парламента», «режимный городской суд», «режим «Грузинской мечты», «узник режима», а также за упоминание упоминание почетного председателя партии Бидзины Иванишвили как «олигарха».


«Жалобы, поданные в Комиссию по коммуникациям, представляют собой явную и опасную попытку запугать критически настроенные СМИ и подавить независимую журналистику, особенно в обстоятельствах, когда Комиссия по коммуникациям является не беспристрастным арбитром, а находится под контролем «Грузинской мечты».

Независимые СМИ должны иметь возможность задавать важные вопросы и требовать ответы. Юридическое запугивание критически настроенных вещателей противоречит как Конституции Грузии, так и ее международным обязательствам», — говорится в заявлении TI.

Организация расценивает жалобы «Грузинской мечты» проблематичными, поскольку:

- Это яркий пример политически мотивированных исков, целью которых является систематическое запугивание СМИ, а не устранение реальных нарушений;
- Жалобы содержат признаки злоупотребления механизмами регулирования СМИ, что препятствует редакционной независимости и свободе выражения мнений;
- Неправильно трактуется принцип баланса, требуя равного эфирного времени для правящей партии, в то время как представители «Грузинской мечты» отказываются посещать критические телеканалы и сотрудничать с ними;
- Жалобы являются проявлением более широкой авторитарной тенденции, когда государственные институты используются для подавления критических голосов и сужения гражданского пространства.
TI призывает международных партнеров и организации:
- Ясно и публично осудить злоупотребление инструментами регулирования в отношении независимых СМИ;
- Требовать осуществления контроля за деятельностью Комиссии по коммуникациям для обеспечения ее политической беспристрастности и процессуальной справедливости;
- Оказывать поддержку независимым журналистам в Грузии, в том числе посредством правовых и дипломатических механизмов.

К заявлению присоединились также другие НПО и средства массовой информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна