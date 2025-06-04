

TI: «Жалобы «Грузинской мечты» – это попытка запугать СМИ и подавить независимую журналистику»

04.06.2025 19:42





Transparency International Georgia (TI) выступила с заявлением, в котором выражает глубокую обеспокоенность в связи с жалобами, поданными правящей партией «Грузинская мечта» против критически настроенных грузинских вещателей — телеканалы «Pirveli» и «Formula», а также на информационный портал Главный канал.



Суть этих жалоб, по мнению TI, представляет собой прямую попытку введения в Грузии цензуры.



«Грузинская мечта» подала жалобу в Национальную комиссию по коммуникациям за использование этими вещателями таких терминов, как: «нелегитимный парламент», «так называемый председатель парламента», «режимный городской суд», «режим «Грузинской мечты», «узник режима», а также за упоминание упоминание почетного председателя партии Бидзины Иванишвили как «олигарха».





«Жалобы, поданные в Комиссию по коммуникациям, представляют собой явную и опасную попытку запугать критически настроенные СМИ и подавить независимую журналистику, особенно в обстоятельствах, когда Комиссия по коммуникациям является не беспристрастным арбитром, а находится под контролем «Грузинской мечты».



Независимые СМИ должны иметь возможность задавать важные вопросы и требовать ответы. Юридическое запугивание критически настроенных вещателей противоречит как Конституции Грузии, так и ее международным обязательствам», — говорится в заявлении TI.



Организация расценивает жалобы «Грузинской мечты» проблематичными, поскольку:



- Это яркий пример политически мотивированных исков, целью которых является систематическое запугивание СМИ, а не устранение реальных нарушений;

- Жалобы содержат признаки злоупотребления механизмами регулирования СМИ, что препятствует редакционной независимости и свободе выражения мнений;

- Неправильно трактуется принцип баланса, требуя равного эфирного времени для правящей партии, в то время как представители «Грузинской мечты» отказываются посещать критические телеканалы и сотрудничать с ними;

- Жалобы являются проявлением более широкой авторитарной тенденции, когда государственные институты используются для подавления критических голосов и сужения гражданского пространства.

TI призывает международных партнеров и организации:

- Ясно и публично осудить злоупотребление инструментами регулирования в отношении независимых СМИ;

- Требовать осуществления контроля за деятельностью Комиссии по коммуникациям для обеспечения ее политической беспристрастности и процессуальной справедливости;

- Оказывать поддержку независимым журналистам в Грузии, в том числе посредством правовых и дипломатических механизмов.



К заявлению присоединились также другие НПО и средства массовой информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





