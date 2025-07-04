Саломе Зурабишвили поздравила США с Днем независимости

04.07.2025 20:31





Пятый президент Грузии поздравляет Соединенные Штаты с Днем независимости. В социальной сети X Саломе Зурабишвили написала:



«США всегда стояли на стороне независимости, свободы и справедливости, и поддерживали Грузию в нашей борьбе за суверенитет и демократию.



В этот День независимости мы поздравляем США и благодарны за их непоколебимую поддержку», — написала Зурабишвили.



Напомним, 2 июля в посольстве США в Грузии прошел прием в честь Дня независимости Америки. Посол Робин Данниган, которая покинет страну в конце месяца и таким образом завершит свою дипломатическую миссию, рассказала на мероприятии о вкладе Соединенных Штатов в развитие демократии в Грузии. Значительную часть речи дипломат посвятила задержанным в Грузии активистам и лидерам оппозиции.





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