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Чкония: Премьер-министр хотел выразить благодарность бизнесменам за наполнение бюджета


04.07.2025   20:52


В администрации правительства завершилась встреча представителей бизнес-сектора и премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Как сообщили журналистам представители бизнеса после встречи, разговор касался экономики и сферы бизнеса.

По словам бизнесмена Темура Чкония, Ираклий Кобахидзе также заострил внимание на вопросе занятости.

«В основном речь шла о бизнесе, о политике разговора не было, и никто не ставил этот вопрос.

Что касается вызовов, интересно, что внимание было заострено на оптимизации, на трудозанятости. В государстве много бездельников, мы-то знали, но сейчас их сокращают, было интересно.

Я думаю, премьер-министр хотел перед бизнесменами выразить (благодарность), кстати, впервые на моей памяти, за наполнение бюджета, за правильную уплату налогов, больше ничего такого», — сказал Темур Чкония.


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