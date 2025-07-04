Кавелашвили обещает помиловать осужденных политиков если они будут участвовать в выборах

04.07.2025 20:35





Михаил Кавелашвили – президент, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть общества, предлагает осужденным политикам подать прошение о помиловании и подтвердить свое желание участвовать в выборах, в этом случае он немедленно вынесет акт о помиловании.



«Ровно через три месяца, 4 октября 2025 года, состоятся выборы в органы местного самоуправления, на которых население Грузии выберет мэров и городские собрания 64 муниципалитетов. Важно, чтобы в этих выборах полноценно участвовали все политические партии, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии и изъявившие желание участвовать в выборах. Также важно, чтобы все политические партии имели возможность провести полноценную избирательную кампанию.



Как известно общественности, конкретные лидеры нескольких политических партий отбывают наказание в тюрьмах в соответствии с законодательством Грузии. Учитывая эти обстоятельства, предлагаю всем соответствующим осужденным политикам обратиться ко мне с просьбой о помиловании и подтвердить свое желание участвовать в выборах таким же заявлением.



В случае поступления такого заявления я немедленно издам акт о помиловании соответствующих осужденных», — написал Кавелашвили в Facebook.



Источник: SOVA

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