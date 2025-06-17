Каха Кахишвили: Правительство официально не было проинформировано о блокпосте Чорчана

17.06.2025 12:10





Экс-депутат от «Грузинской мечты» Каха Кахишвили был допрошен в генпрокуратуре в связи с делом об установлении блокпоста «Чорчана». В этот период, в августе 2019 года, Кахишвили занимал должность главы Администрации правительства, а премьер-министром был Мамука Бахтадзе.



Он заявил, что информация об установке блокпоста в Чорчана в 2019 году не была доведена до сведения членов правительства и премьер-министра и что этот вопрос не обсуждался на рабочей встрече.



«Администрация правительства Грузии на тот момент не была официально проинформирована по этому вопросу. Более того, ни на одной из рабочих встреч, которые проходили с моим участием, этот вопрос не обсуждался. Естественно, этот вопрос не обсуждался и в формате заседания правительства», — заявил он.



Экс-депутат не может подтвердить, имел ли место телефонный разговор по данному делу, но «в официальном формате — ни в письменном, ни в устном, ни в формате рабочей встречи правительственной администрации» вопрос установления военного укрепительного сооружения вблизи Цхинвальского региона сказано не было.



«Я бы сам обратился к Совету Безопасности, Министерству иностранных дел в формате консультаций по принятию решения. Если бы не в формате Совета Безопасности, я бы проинформировал МИД. Поставил бы в известность госминистра по примирению. Естественно, СГБ должна была быть в курсе дела, поскольку она обязана, по закону, координировать это. И уже после согласованного премьер-министром решения проинформировал бы мониторинговую миссию ЕС.



«Это ведь не сторожевая башня, как раньше стояли «ТЭК»-и. Это — решение о строительстве контрольно-пропускного пункта в очень взрывоопасном районе», — подчеркнул Каха Кахишвили.



Напомним, лидер оппозиционной партии, экс-премьер-министр Георгий Гахария вызван на заседание комиссии 23 июня.



Прокуратура Грузии расследует факты саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранным организациям и организациям, находящимся под иностранным контролем, во враждебной деятельности и мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии.



Как поясняет прокуратура, в рамках продолжающегося расследования, среди прочего, предметом изучения является и действие (установление блок-поста — ред.), проведенная бывшим министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария вдоль линии оккупации в районе села Чорчана 24 августа 2019 года.



Источник: СОВА

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