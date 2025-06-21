Саломе Зурабишвили выступила на национальном конгрессе «Союза спасения Румынии»

21.06.2025 13:12





Когда меня избрали первой женщиной президентом, я и представить не могла, что наступит день, когда под угрозой окажутся, будут нарушены и постепенно начнут исчезать практически все свободы. Я и представить не могла, что увижу, как один за другим под арестом оказываются лидеры проевропейских партий, только по воле людей, находящихся у власти,- указанное заявление в Бухаресте в своем выступлении на национальном конгрессе «Союза спасения Румынии» сделала 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, она никогда бы не представила, что ситуация в Грузии когда-нибудь станет такой тяжелой, и страна окажется в остром кризисе.



«Я и представить не могла, что в Грузии СМИ начнут поочередно исчезать, принудительно завершать свою деятельность из-за недостатка свободы, финансов, всего. Сегодня же Грузия оказалась на перепутье. Нынешний режим, который не был избран, не был избран путем свободных и честных выборов, вопреки нашей Конституции и, более того, воле народа, принял решение резко отойти от Европы, демократии.



В течение многих лет Грузия шла по пути европейской интеграции, проводила значительные реформы, заслуживала поддержку во всем регионе и, несмотря на последнюю волну пропаганды против Евросоюза, около 80% граждан Грузии по-прежнему твердо поддерживают вступление страны в Евросоюз. Сегодня же воля большинства игнорируется», - заявила Зурабишвили.



В своем выступлении 5-й президент Грузии также заявила, что грузинские власти в ежедневном режиме принимают авторитарные законы, целью которых является противостояние протесту, который имеет место среди населения. По словам Зурабишвили, Мзия Амаглобели стала символом насилия власти.



«Правящий режим отворачивается от Европы, ежедневно принимает почти авторитарное законодательство, меры принятия законов в кремлевском стиле или написанных в Москве и подавляет сопротивление. На улицах уже более 200 дней проходят акции, осуществляются нападки на независимые СМИ, лидеры оппозиции находятся в тюрьмах, и 60 активистов ожидают приговора. Сегодня в Грузии срок превентивного заключения составляет 9 месяцев, что больше срока, действующего в России. Журналист, женщина, Мзия Амаглобели, стала лицом, символом этой борьбы. Ей грозит тюремный срок от 7 до 9 лет ни за что, но за все, так как она боролась и продолжит бороться даже из тюрьмы. Репрессии, запугивание, контроль, но народ все равно не сдается»,- отметила Зурабишвили.





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