Папуашвили: В отношении Грузии Еврокомиссия сегодня нарушает международное право

23.07.2025 11:18





«Что касается безвизового режима, общество должно чётко знать: юридически мы полностью исполняем свои обязательства. Любые заявления, которые мы слышим — это шантаж», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе» в ответ на вопрос: «Какие у вас ожидания, на что готовы еврочиновники, если их требования не будут выполнены?»



По словам Папуашвили, в отношении Грузии Еврокомиссия сегодня нарушает международное право, и это — факт.



«Я уже говорил: так называемые восемь пунктов, перечисленные в письме, из них шесть — это рабочие вопросы, над которыми государство и так работает. Что касается двух оставшихся, касающихся законов о »прозрачности» и о »семейных ценностях», — они абсолютно не связаны с безвизовым режимом. Но мы видим проявления самоуправства, аналогичные тем, что произошли с дипломатическими паспортами.



Ещё раз повторю — и вы убедитесь, что никто не сможет это опровергнуть: Еврокомиссия, порекомендовав приостановить безвизовый режим для держателей дипломатических паспортов, нарушила международное соглашение между Грузией и ЕС, заключённое в 2010 году.



Так что, когда налицо самоуправство и проявляется неуважение к верховенству права — возможны самые разные развития событий. Во-первых, нет абсолютно никаких юридических оснований для отмены безвизового режима, и я хочу, чтобы наше общество это чётко понимало. Мы юридически полностью добросовестны в своих обязательствах, и любые подобные заявления — это шантаж и недобросовестное отношение.



Во-вторых, мы видим, что, к счастью, внутри самого ЕС существует здравый смысл. Кулуарная информация, в том числе прозвучавшая в СМИ, показывает, что есть государства, которые понимают: совершить такое безумие, которое крутится в голове у некоторых — просто неприемлемо и невозможно.



В-третьих — они любят повторять, что дали грузинскому народу статус кандидата. А теперь что — грузинский народ их больше не интересует? Что происходит?», — заявил Шалва Папуашвили.





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