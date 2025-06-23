Если в кране нет воды, виновато ЕНД - постпред при ООН обвинил оппозицию в антигосударственной деятельности

23.06.2025 11:40





Постпред Грузии при ООН Давид Бакрадзе заявил, что члены партии «Нацдвижение» несколько месяцев проводили встречи в Европарламенте, чтобы Грузия не получила безвизовый режим с Евросоюзом.



На очередном заседании временной следственной комиссии парламента Грузии политик заявил, что борьба «Национального движения» с оппонентами в определенном смысле превратилась в борьбу против государства и его народа.



«Выяснилось, что члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» в течение нескольких месяцев ходили и лоббировали во время встреч против предоставления безвизового режима Грузии. На всех этих встречах депутаты Европарламента, представители Комиссии и эксперты высказывали позицию о том, что абсолютно непонятно и необъяснимо, как ведущая оппозиционная партия, заявившая о своей поддержке усилий по проевропейскому развитию, может ставить под сомнение это решение в отношении такого важного для населения страны решения, как безвизовый режим путешествуйте с ЕС, руководствуясь его собственными политическими целями.



Партийное противостояние вполне понятно для европейских политиков и дипломатов, это естественный процесс <…>. Конечно, европейская интеграция — это геополитический выбор нашего населения. Они не могли скрыть своего удивления и возмущения тем, что борьба за власть или против своих оппонентов превратилась в борьбу с государством и их народом», — заявил Бакрадзе.



Постпред Грузии при ООН сообщил, что инициатором отсрочки предоставления безвизового режима в Грузию был партнер Национального движения «Европейская народная партия» (ЕРР), президент которой Жозеф Доль в тюрьме посетил бывших чиновников Гиги Угулава, Вано Мерабишвили и Бачо Ахалая.



«Во время визита он встретился с осужденными Мерабишвили, Ахалая, Угулава, а также была проведена встреча с представителями «Национального движения». Это период, когда на карту поставлен безвизовый режим для наших граждан в ЕС. Одна часть решения проходит через Европарламент, то есть политиков.



Похоже, за этим заявлением стоит желание поддержать их со стороны партии-партнера, чтобы усилия, которые проявило руководство страны, не привело к результату и чтобы это не отразилось на укреплении правящей партии», — отметил Давид Бакрадзе.





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