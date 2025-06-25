На саммите НАТО в Гааге приняли декларацию из пяти пунктов

25.06.2025 19:41





На саммите НАТО в Гааге государства-члены Альянса приняли совместную декларацию, состоящую из пяти пунктов.



Как отмечается в документе, страны-члены НАТО вновь подтверждают свою непоколебимую приверженность коллективной обороне, как это предусмотрено статьёй 5 Вашингтонского договора.



Кроме того, в декларации говорится, что союзники обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные потребности обороны.



Декларация саммита НАТО в Гааге включает следующие пункты:



1. Мы, главы государств и правительств стран Североатлантического альянса, собрались в Гааге, чтобы вновь подтвердить нашу приверженность самому сильному Альянсу в истории НАТО и трансатлантической связи. Мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую приверженность коллективной обороне, как это указано в статье 5 Вашингтонского договора: нападение на одного является нападением на всех. Мы остаёмся едиными и твёрдо настроенными защищать миллиард наших граждан, наш Альянс, нашу свободу и демократию.



2. Объединённые перед лицом серьёзных угроз и вызовов, особенно — долгосрочной угрозы евроатлантической безопасности со стороны России и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать 5% ВВП в ключевые потребности обороны, а также в расходы, связанные с безопасностью и обороной, чтобы обеспечить выполнение наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьёй 3 Вашингтонского договора. Эти инвестиции обеспечат наличие сил, возможностей, ресурсов, инфраструктуры, боевой готовности и устойчивости, необходимых для сдерживания и обороны, а также реализации трёх ключевых задач Альянса — сдерживания и обороны, предотвращения и урегулирования кризисов, и обеспечения совместной безопасности.



3. Союзники соглашаются, что эти 5% включают две ключевые категории оборонных инвестиций. До 2035 года не менее 3,5% ВВП будет ежегодно направляться на обеспечение ресурсов для выполнения основных оборонных потребностей и достижения целей НАТО в сфере обороноспособностей. Союзники также представят ежегодные планы, отражающие надёжный поэтапный путь к достижению этих целей. До 1,5% ВВП ежегодно будет направлено на защиту критической инфраструктуры, кибербезопасность, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, внедрение инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы. Эта финансовая траектория и баланс расходов будут пересмотрены в 2029 году с учётом стратегической обстановки и обновлённых целей. Союзники также вновь подтверждают свои суверенные обязательства по поддержке Украины, безопасность которой способствует нашей собственной безопасности, и потому прямые взносы в оборону Украины и её оборонную промышленность будут учитываться при расчёте оборонных расходов.



4. Мы вновь подтверждаем нашу общую приверженность ускоренному расширению трансатлантического оборонного промышленного сотрудничества и применению новых технологий и инновационного мышления ради повышения нашей коллективной безопасности. Мы будем работать над устранением барьеров в оборонной торговле между союзниками и содействовать промышленному сотрудничеству.



5. Мы выражаем благодарность Королевству Нидерландов за гостеприимство. С нетерпением ждём следующей встречи в Турции в 2026 году, за которой последует саммит в Албании.



Для справки: декларация НАТО прошлого года состояла из 38 пунктов.





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