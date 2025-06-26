Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в закон о свободе слова

26.06.2025 16:36





Парламент «Грузинской мечты» единогласно принял поправки в закон «О свободе слова и выражения мнения» в первом чтении. Согласно одному из положений, 100-дневный срок подачи иска о клевете будет применяться и к заявлениям, сделанным до вступления закона в силу.



Кроме того, законопроект существенно ограничивает свободу слова, в том числе возлагая бремя доказывания в судебных процессах о клевете на ответчика и отменяя ряд гарантий, которыми ранее пользовались представители медиа и иные лица.



В законопроекте также уточняется определение клеветы как высказывания, содержащего существенно ложный факт и порочащего репутацию человека.



Согласно действующей версии закона «О свободе слова и выражения мнения», клевета определяется как высказывание, содержащее существенно ложный факт, причиняющее вред человеку и порочащее его репутацию.



Новый закон будет применяться как к личным, так и к публичным оскорблениям.





Давид Матикашвили, депутат «Грузинской мечты»:



«После консультаций с вице-спикером Теей Цулукиани и другими коллегами мы посчитали, что было бы хорошо, если бы законодательное пространство было оснащено переходным положением. Закон предусматривает следующее положение: лицо имеет право подать иск о клевете в течение 100 дней с момента, когда ложная информация была распространена или с момента, когда истец узнал о ней. Переходное положение будет предусматривать, что после начала действия настоящего закона заявления, которые были сделаны до вступления его в силу, будут рассматриваться по новому порядку, хотя срок исковой давности не истек.



Допустим, закон вступит в силу 1 августа, и до 1 августа у нас действует 100-дневный срок исковой давности с даты подачи заявления. Если адресат сочтет, что заявление, сделанное 1 июля, содержит клеветнические или порочащие честь и достоинство сведения, и иск в суд не был подан ранее, то после вступления в силу настоящего закона иск будет подан уже в соответствии с новым положением. Соответственно, бремя доказывания также будет лежать на распространителе информации, а не на истце».





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