Парламент принял в третьем чтении изменения в законе «О свободе слова и выражения»

26.06.2025 19:17





Парламент принял в третьем чтении изменения в законе «О свободе слова и выражения».



Законопроект поддержали 83 депутата, против не выступил никто. «Грузинская мечта» рассмотрела законопроект в ускоренном порядке.



Из закона «О свободе слова и выражения» изымается ряд статей, а вопросы, связанные со свободой слова и выражения мнения, регулируются по-новому.



Отменяется норма, согласно которой при ограничении свободы слова груз доказательства возлагается на инициатора ограничения, а любые сомнения, которые не могут быть доказаны в установленном законом порядке, должны быть разрешены против ограничения свободы слова.



Также отменяется положение закона, предусматривающее недопустимость использования в деле об ограничении свободы слова отказа ответчика от раскрытия профессиональной тайны или ее источника - в качестве единственного основания для вынесения решения против ответчика.



Отменяется статья закона, определяющая квалифицированную ответственность за клевету.



Также, по проекту закона, сроки рассмотрения дел о клевете сокращаются – при споре о клевете 1-месячный срок, установленный судом для соглашения сторон, сокращен до 10 дней.



Также, 100-дневный срок давности, предусмотренный законом «О свободе слова и выражения», в течение которого лицо может обратиться в суд с иском о клевете, после вступления новых регуляций будет распространен и на те заявления, которые были сделаны до вступления в силу нового закона, однако 100-дневный срок давности не истек.





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