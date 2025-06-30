Папуашвили: 11 стран приостановили безвизовый режим для владельцев грузинских диппаспортов

30.06.2025 20:08





Владельцам грузинских дипломатических и служебных паспортов необходимо получить визу для въезда в некоторые страны ЕС, информацию о введении ограничений сначала подтвердил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, а затем и спикер парламента Шалва Папуашвили.



«Я хочу, чтобы все знали, что есть 11 стран, которые нарушают международное право. Это также позор для Европейского союза... Рекомендация или решение Европейской комиссии о приостановке безвизового режима для дипломатических и служебных паспортов было нарушением международного права, и все страны, которые последовали этому решению, нарушают международное право», — заявил Шалва Папуашвили в разговоре с журналистами.



Интернет-издание Euroscope сообщает, что ограничения введены в нескольких странах ЕС: Румынии, Болгарии, Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Нидерландах, Франции, Бельгии и Италии.



«Швеция с августа. Венгрия, конечно, открыта, и Австрия также открыта на данном этапе. У нас нет информации о других странах, таких как Германия или Польша», — сообщает издание.



Ранее Ираклий Кобахидзе подтвердил, что ему и его соратникам необходимо получить визу для въезда в одну из стран ЕС.



«Эти ограничения по дипломатическим паспортам, как вы знаете, действуют по общему решению ЕС. Мы спокойно получаем визы. Я ездил в одну из стран по визе, здесь, конечно, никаких проблем нет. Естественно, это абсолютно позорное решение, но это их право, и мы готовы действовать в соответствии с этим решением», — заявил Кобахидзе.



Приостановка ЕС безвизового режима для грузинских дипломатических паспортов проходит на фоне продолжающихся проевропейских митингов в Грузии, основными требованиями которых являются новые парламентские выборы и освобождение задержанных активистов.



Через две недели после силового разгона демонстраций, 16 декабря, министры иностранных дел ЕС начали обсуждать отмену безвизового режима для грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение утвердили уже в январе 2025-го. В Будапеште ранее заявили, что не намерены присоединяться к санкционным мерам ЕС против обладателей грузинских диппаспортов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





