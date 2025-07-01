«Международный институт прессы»: ЕС незамедлительно должен отреагировать на репрессивные законы «Мечты»

01.07.2025 13:45





Международная НПО «Международный институт прессы» (International Press Institute, IPI) распространяет заявление, в котором говорится о ситуации в Грузии.



Подчеркивается, что в стране «плачевное состоянии свободы СМИ» на фоне введения «все более репрессивных законов и непрекращающихся нападок на прессу».



НПО отмечает, что с каждым днем Грузия приближается к тому, чтобы стать «полностью консолидированным авторитарным режимом», так как «Грузинская мечта» направляет свои усилия на уничтожение демократии и замалчивание независимых голосов в Грузии.



«За последнюю неделю правительство приняло закон, упрощающий преследование журналистов за клевету, ввело новые ограничения на ведение судебных дел, а суд в Батуми продлил срок содержания под стражей Мзии Амаглобели, несмотря на медицинские заключения о том, что за время пребывания в тюрьме ее зрение опасно ухудшилось», — читаем в заявлении.



IPI призывает международное сообщество и Брюссель «действовать незамедлительно».



«Международное сообщество, в особенности Европейский союз, обязано действовать немедленно, чтобы осудить и оказать эффективное давление на правящую партию «Грузинская мечта» (ГД), руководителей учреждений и судей, ответственных за репрессии в отношении СМИ и гражданского общества», — пишут авторы.



НПО уверено: разрушение гражданских свобод в Грузии «необычайными темпами» представляет серьезную угрозу для демократии во всем регионе, «где ультраправые и популизм набирают силу, а нелиберальные и авторитарные режимы все больше укрепляют свои позиции». Единственно верный шаг — реагировать незамедлительно.



«Мы вновь призываем Европейский союз и его государства-члены усилить давление на Грузию и остановить стремительный спуск к авторитаризму. Эффективное давление должно быть оказано не только на чиновников «Грузинской мечты», но и на всех лиц, принимающих решения, а также судей, ответственных за репрессии против СМИ, захват общественного вещателя и безнаказанность за преступления против журналистов», — говорится в заявлении международного НПО.



Международная НПО обращается к «Грузинской мечте», требуя отменить репрессивные законы, включая закон «О регистрации иностранных агентов» (FARA) и недавние поправки к закону «О вещании» и закону «О грантах», а также закон «О свободе слова».



«Мы также призываем возглавляемый «Грузинской мечтой» парламент отозвать недавно принятые поправки к закону «О свободе слова», а также поправки, ограничивающие освещение в СМИ судебных процессов.



Мы вновь призываем освободить несправедливо заключенного в тюрьму ветерана грузинской журналистики Мзию Амаглобели, который стал символом стойкости грузинских СМИ», — подчеркивают авторы.



Отмечается, что заявление IPI — часть программы быстрого реагирования на нарушения свободы СМИ (MFRR) — общеевропейского механизма, который отслеживает, контролирует и реагирует на нарушения свободы прессы и СМИ в странах-членах ЕС и странах-кандидатах.





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