Вахушти Менабде о новых поправках в Кодексе об административных правонарушениях

02.07.2025 17:36





Вахушти Менабде комментирует новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, инициированные партией «Грузинская мечта».



«Вчера мы узнали: тех, кто не заплатит штраф, всех отправят в тюрьму — таков план режима (там есть нюансы, но для этого поста они несущественны).

<>Давайте подумаем, зачем режиму нужен этот процесс.

1. В МВД действует абсолютно вертикальная система. Там любое решение зависит от министра, у полиции нет автономии, всё делается так, как скажет министр.

2. Суд полностью контролируется, и вы сами видите, что по административным делам никаких сюрпризов ждать не стоит. Правосудие полностью подчинено указаниям «Грузинской мечты».



В данной ситуации, похоже, неясен мотив этих законодательных изменений.



1. Представитель МВД мог бы просто выйти и заявить: «Мы приняли решение — отныне будем требовать ареста через суд для тех нарушителей, кто не платит штраф» (МВД и так имеет это право сейчас).

2. На судебном процессе судья бы без лишних вопросов удовлетворил бы это требование.

У МВД с этим не возникло бы никаких проблем.



Но режим решил сделать это демонстративно: публично анонсировать, обсудить в парламенте, объявить дату вступления в силу, заставить нас ждать, применить чрезвычайные и ускоренные процедуры — как будто им что-то мешает, и порядок зависит именно от этих поправок.



Они создают такое впечатление, но на самом деле просто демонстрируют свою власть. Формируют эмоциональный фон, пытаются запугать тех, кто в сопротивлении, нагнетают обстановку. Их цель — заставить нас дрожать от страха, будто они внедряют какой-то новый репрессивный механизм. Эти изменения служат прежде всего именно этой цели.



Противостояние между режимом и сопротивлением всё больше напоминает «войну нервов», но на самом деле это выражение не до конца передаёт суть происходящего.

«Война нервов» как будто делает акцент только на терпении и выдержке, тогда как в этом противостоянии куда больше нюансов.

Здесь сталкиваются стратегии, и эти стратегии должны включать не только выносливость, но и действия.

Если «выдержка» означает просто ожидание — это путь к поражению», — пишет Вахушти Менабде.





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