Находящийся под санкциями США пророссийский политик заявил об участии в выборах мэра Тбилиси

11.08.2025 14:05





ся на официальных страницах политика и партии в Facebook.



«Мы хотим изменить грузинскую политическую реальность», – заявил Махарадзе.



Кроме того, опубликована первая партийная четвёрка кандидатов в городское собрание Тбилиси – сакребуло. В неё вошли Георгий Кардава, Шота Мартиненко, Ираклий Мартиненко и Ираклий Моргошия.



Партию «Консерваторы за Грузию» основали члены группы «Альт-Инфо», которая придерживается ультраконсервативных, гомофобных и ксенофобных взглядов, выступает за сближение Грузии с Россией и против её евроатлантической интеграции. «Альт-Инфо» является организатором множества митингов в Тбилиси, которые нередко перерастали в беспорядки.



В частности, 5 июля 2021 года, в день запланированного «Марша достоинства», организованного «Тбилиси Прайд», священнослужители и лидеры «Альт-Инфо» призвали граждан выйти на улицы. Марш не состоялся, однако в результате насилия со стороны сторонников группы пострадали более 50 журналистов. Ни один из организаторов насильственных действий до сих пор не был привлечён к ответственности.



Ранее у «Альт-Инфо» уже была зарегистрирована партия – «Консервативное движение», однако Государственный реестр отменил её регистрацию 8 апреля 2024 года. Решение было принято на основании запроса Антикоррупционного бюро о проверке документов партии. На парламентских выборах «Альт-Инфо» участвовало в коалиции с «Альянсом патриотов», но не смогло преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для получения мест в парламенте.



В сентябре 2024 года Минфин США ввёл санкции против лидеров «Альт-Инфо» Зураба Махарадзе и Константина Моргошия, а также руководителей Департамента по особым поручениям МВД Грузии, которые, по мнению Вашингтона, «подорвали в Грузии основные свободы, включая свободу выражения мнений». Они включены в санкционный список Магнитского, который предусматривает меры против лиц, виновных в серьёзных нарушениях прав человека по всему миру.



В выборах мэра Тбилиси участвует действующий градоначальник, один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Кандидаты от партий «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария за Грузию» и других оппозиционные сил пока не названы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





