Член «Лело»: спустя 17 лет страной правит режим, утверждающий, что войну начала Грузия

«Спустя 17 лет этой страной правит режим, который утверждает, что войну начала Грузия», — заявляет Григол Гегелия, один из членов партии «Лело — Сильная Грузия». Он побывал у Мемориала героев Шиндиси.



«Мы пытаемся создать Грузию, за которую эти люди погибли, за которую они отдали больше всего – свои жизни. Я считаю большой трагедией и позором, что спустя 17 лет этой страной правит фактический режим, который утверждает, что войну начала Грузия, что войну начали эти люди, что эта страна нацелена на изоляцию Грузии, на полную международную изоляцию, и что этот режим фактически делает всё для того, чтобы интересы оккупанта в Грузии победили как в самой Грузии, так и во всём мире.



В этой ситуации мы должны помнить, что борьба имеет смысл, мы должны бороться, мы должны измениться и восстановить утраченную память и достоинство, которые всегда были у Грузии, у нас, грузин, как у нации, и которые всегда ясно говорили, что борьба за освобождение от России – это достойное дело.



Теперь у нас есть правительство, которое использует сам факт войны как чёрную пропаганду против собственных граждан. Тема, а потом они приходят сюда и делают вид, что кланяются этим ребятам» – сказал Григол Гегелия.



17 лет прошло со дня боя в селе Шиндиси Горийского района, в котором погибли 17 грузинских военных. Сегодня почтить их память в Шиндиси приехали их родственники и грузинские политики.



