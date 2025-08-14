Павленишвили: Рецепт свержения режима — мирная революция, у протестного движения нет альтернативы

«План, который есть у грузинского народа, очень прост: мы продолжаем сопротивление, не сотрудничаем с режимом, и в этом направлении крайне важны протестная волна и 4 октября, который, естественным образом, является самым важным днём», — заявил член «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.



По его словам, та протестная волна, которая существует, обязательно должна дойти до кульминационного момента.



«Система Иванишвили настолько перешла к насилию, что довела государство до грани уничтожения. У нас нет времени на потерю, у нас нет времени на долгосрочную борьбу — мы должны действовать немедленно, и та протестная волна, которая началась уже давно, обязательно должна достичь кульминационного момента. Когда мы говорим о режиме, который узурпировал институты, больше не проводит выборы, в том числе не признаёт конституционные принципы, мирные революции — это рецепт устранения подобных режимов. Поэтому у протестного движения нет альтернативы. Иначе, в конструктивных политических условиях оппозиционные политические силы достигают своей цели через выборы. Когда выборы отменены, остаётся единственный путь — протестное движение», — заявил Павленишвили.





