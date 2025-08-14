Звиада Маисашвили признали потерпевшим спустя 8 месяцев после избиения полицией на митинге

Прокуратура Грузии официально признала потерпевшим Звиада Маисашвили спустя восемь месяцев после того, как силовики жестоко избили его на протестной акции в Тбилиси.



23-летний Маисашвили невольно стал символом массовых выступлений сторонников европейской интеграции в конце прошлого года и жестокости полиции в отношении демонстрантов. 30 ноября соцсети облетели шокирующие кадры его избиения спецназом на проспекте Руставели: на видео один из полицейских пинает Майсашвили, второй и третий наносят ему сильные удары ногами в лицо. Когда он уже не двигается, потеряв сознание, силовиков удается отогнать молодой женщине.



Маисашвили госпитализировали с сотрясением мозга, переломом носа и сломанными зубами. Придя в себя, он еще долгое время не мог говорить. Позже он рассказал, что полиция погналась за ним, когда он убегал от водометов и перцового спрея.



Звиад уверен — власти гарантировали силовикам неприкосновенность.



«В первую очередь силовые структуры используют, чтобы оставаться у власти. Именно поэтому их не устраивает наказание этих людей. Осуществлявшие насилие с самого начала знали, что будут защищены, что их имена не раскроют, поэтому они вели себя так бесчеловечно», — сказал Маисашвили в эфире TV Pirveli.



Интересы пострадавшего представляет неправительственная организация «Центр социальной справедливости». После присвоения статуса потерпевшего адвокаты смогут ознакомиться с материалами дела.



Волна массовых протестов вспыхнула в Грузии 28 ноября в ответ на решение правительства отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Первая неделя демонстраций в Тбилиси проходила на фоне столкновений с полицией и силовых разгонов митингов. Сотни участников жаловались на произвольные задержания и насилие со стороны правоохранителей.



Хотя аппарат Народного защитника задокументировал более 240 случаев пыток и жестокого обращения с протестующими, статус потерпевших присвоили менее чем 90 гражданам. Специальная следственная служба начала расследование, которое до сих пор не дало результатов.



