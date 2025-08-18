|
Павленишвили: У большей части населения больше нет доверия к выборам
18.08.2025 12:02
Не имеет принципиального значения, кого именно выдвинет в качестве кандидатов т.н. системная оппозиция - они по-прежнему в процессе самоповреждения, - заявил журналистам член «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.
Он назвал выборы самоуправления российской спецоперацией и отметил, что «избирательных процессов в стране больше не существует».
По словам Павленишвили, в избирательной комиссии царит порядок «мечты», и у большей части населения больше нет доверия к выборам.
«Что касается т.н. системной оппозиции, которая намеревается принять участие в этой спецоперации - не имеет принципиального значения, кто будет выдвинут в качестве кандидатов с их стороны. Все в Грузии и за ее пределами понимают это. Все видят, что их участие является чисто номинальным. Они по-прежнему в процессе самоповреждения, потому что для большей части населения участие в этой спецоперации неприемлемо», - заявил Павленишвили.
Кроме того, он ответил на вопрос о возможной приостановке визовой либерализации и заявил, что технически «банда Иванишвили» сделала все для задержки нашей евроинтеграции.
