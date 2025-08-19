Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Представительство ЕС: Путь Грузии к членству в Евросоюзе — это путь к более безопасному и защищённому будущему


19.08.2025   12:52


«Путь Грузии к членству в Евросоюзе — это путь к более безопасному и защищённому будущему, что означает стать частью этого исторического мирного проекта», — говорится в сообщении Представительства ЕС в Грузии, опубликованном в социальной сети.

Как отмечается в письме, с момента создания Евросоюза, на протяжении более 70 лет, внутри него не было войны.

«Евросоюз был создан ради мира. ЕС возник в 1950-х годах для восстановления континента, разрушенного войной. Сегодня это самый мирный регион в мире, где бывшие соперники работают вместе ради достижения благополучия. С момента создания Евросоюза, на протяжении более 70 лет, внутри него не было войны — это историческое достижение в деле установления долгого мира. Путь Грузии к членству в ЕС — это путь к более безопасному и защищённому будущему, что означает стать частью этого исторического мирного проекта», — говорится в письме Представительства ЕС в Грузии.


