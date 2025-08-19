|
Посольство ЕС: Путь Грузии к членству в Евросоюзе является путем к более безопасному и защищенному будущему
19.08.2025 14:27
Путь Грузии к членству в Евросоюзе является путем к более безопасному и защищенному будущему, что подразумевает становление частью этого исторического мирного проекта, - об этом на своей странице в социальной сети пишет представительство Евросоюза в Грузии.
По информации представительства, на сегодняшний день Евросоюз является самым мирным регионом в мире, где бывшие противники вместе работают на благополучие.
«Евросоюз был создан в 1950-х годах для восстановления уничтоженного войной континента. Сегодня – это самый мирный регион в мире, где бывшие противники вместе работают на благополучие. В течение более 70 лет со дня основания Евросоюза на его территории не было ни одной войны - это историческое достижение по установлению долгосрочного мира.
Путь Грузии к членству в Евросоюзе является путем к более безопасному и защищенному будущему, что подразумевает становление частью этого исторического мирного проекта», - говорится в заявлении представительства.
