Кобахидзе: Тбилиси ждет «здоровых шагов» от Брюсселя и Вашингтона

19.08.2025 19:07





Премьер-министр правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что приоритетами внешней политики остаются интеграция с Евросоюзом и развитие отношений с США, как со стратегическим партнером.



Он сделал это заявление на фоне продолжающегося кризиса в отношениях с западными партнерами, которые упрекают власти Грузии в откате от демократии. Это временные трудности, считает Кобахидзе, по мнению которого официальный Тбилиси не несет ответственность за этот кризис.



Сложности в отношениях с ЕС Кобахидзе объяснил «демократическим регрессом» в самом Брюсселе.



По его словам, на этом этапе европейская бюрократия «избегает здоровой дискуссии» с Тбилиси.



«Сегодня тенденции (в ЕС) тревожные – и в сфере демократии, и в сфере прав человека, и в экономике. К сожалению, наблюдается регресс по всем направлениям. Мы надеемся, что к 2030 году, когда мы будем готовы к членству в ЕС, эти тенденции в Европейском союзе изменятся, и демократическая система будет восстановлена во всем Евросоюзе. Права человека будут лучше защищены, а экономика укрепится», – сказал Кобахидзе.



Что касается США, по словам Кобахидзе, официальный Тбилиси рассчитывает на «здоровый настрой» Трампа и его администрации.



«Мы хотим возобновить стратегическое партнерство с конкретной дорожной картой», — сказал Кобахидзе.



Ранее он объяснял происками «глубинного государства» приостановку Вашингтоном при администрации Байдена стратегического партнерства с Тбилиси.



«Мы надеемся, что будет здоровый настрой, что стратегическое партнерство будет возобновлено здоровым образом, это наше желание, мы ждем американскую сторону», — заявил Кобахидзе.





