Трамп: События в Украине и России шли к Третьей мировой войне

20.08.2025 13:13





«Они отобрали всё при Байдене, Крым был отнят при Обаме, а большую часть Грузии — при Буше, а при мне — что? Ничего», — заявил президент США Дональд Трамп в интервью Марку Левину.



По словам Трампа, события в Украине и России шли к Третьей мировой войне.



«Крым был сердцем и душой этой страны. Он очень красивый. Обама сказал: «Отдайте его России». Когда Барак Хусейн Обама отдал всё, он сказал им: «Просто сдайтесь». Это не будет борьбой. Подумайте об этом. Они отдали всё России. Это было начало долгого периода катастрофы для этой страны. Это было начало, и никто об этом не говорит. Если бы я отдал эту землю, моё изображение было бы на обложках всех журналов и газет следующие 20 лет. Когда Обама его отдал, они даже не говорили об этом. Представляете? Я не отдавал Крым. Я бы сказал, что он размером с Техас или что-то в этом роде, красивейший Крым, и его отдали из-за Обамы. А СМИ даже не говорят об этом. Они не говорят о том, что они отобрали часть Грузии при президенте-республиканце. Они отобрали Крым при Обаме и большую часть Грузии при Буше, но в моё время, что они отобрали? Ничего. Это вело к Третьей мировой войне», — заявил Трамп.





