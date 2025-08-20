Саникидзе: Грузия столкнулась с угрозой исключения из Совета Европы

«Спустя 25 лет после исторических слов Зураба Жвании в Совете Европы Грузия столкнулась с угрозой исключения из Совета Европы, единственный выход — смена власти», — заявил один из лидеров «Национального движения» Леван Саникидзе.



По его словам, заявление 51 депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении Грузии вызывает тревогу.



«Это действительно ещё одно тревожное заявление. И его главный адресат, разумеется, — »Грузинская мечта» и лично Бидзина Иванишвили, которые сознательно разрушают всё то, что было достигнуто годами на пути европейской интеграции. Вступление Грузии в Совет Европы стало поистине эпохальным событием. Мы помним те легендарные слова, которые произнёс тогдашний председатель парламента Зураб Жвания: »Я — грузин, а значит — европеец». Это был поистине огромный шаг на пути евроинтеграции Грузии. И вот, спустя 25 лет после этого исторического момента, мы оказались в ситуации, когда обсуждаются вопросы либо приостановки полномочий, либо исключения страны из Совета Европы. Это катастрофа. И единственный способ всё это исправить — смена власти в Грузии.

Иванишвили целенаправленно довёл нас до этого. И, по моему мнению, любые требования к их правительству бессмысленны — наоборот, они будут только усугублять ситуацию», — заявил Саникидзе.















