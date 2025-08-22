Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саломе Зурабишвили: лояльные правящей партии судьи сажают граждан в тюрьму


22.08.2025   17:28


«Не правосудие, а репрессии». Пятый президент Грузии прокомментировала вынесенный активисту Арчилу Муселянцу приговор. В социальной сети Саломе Зурабишвили написала:

«Террор в Грузии — Судья Георгий Аревадзе приговорил протестующего Арчила Муселианца к 4 годам лишения свободы — это 14-й активист, задержанный с ноября 2024 года после проевропейских протестов.

Пока правящая партия защищает настоящих преступников, лояльные судьи сажают граждан в тюрьму. Это не правосудие, а репрессии», — пишет Зурабишвили.

Муселянц обвинялся в умышленном повреждении и поджоге системы электропитания камер, с целью сделать невозможным установление личностей участников митинга.


Источник: SOVA
