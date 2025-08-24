Премьер: наши оппоненты — в том числе послы США и ЕС — пытались подогнать под себя Конституцию Грузии

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в своей речи ко Дню Конституции заявил, что нынешние политические оппоненты «Грузинской мечты» и «иностранные оппоненты» — послы США и ЕС — пытались в период оформления соглашения Шарля Мишеля «подогнать» под свои интересы основной закон Грузии — Конституцию.



Политик подчеркнул, что только «Грузинская мечта» смогла защитить национальные интересы Грузии и «никому не позволила нарушать Конституцию в течение этих 7 лет, что должно продолжаться».



«Следует с удовлетворением отметить, что за последние 7 лет, с момента вступления в силу действующей редакции Конституции в 2018 году, в нее не было внесено никаких поправок, не были изменены основные конституционные положения», — пояснил премьер.



Кобахидзе отметил, что стабильность Конституции напрямую повлияла на стабильное развитие государства, что так важно для Грузии, и этот фактор дал стране возможность поддерживать мир и стабильность в целом.



«Я могу конкретно вспомнить переговоры, связанные с подписанием соглашения от 19 апреля (соглашение Шарля Мишеля — ред.). Тогда одним из главных требований, которое было выдвинуто, было внесение различных поправок в Конституцию. В связи с этим я лично объяснил своим коллегам, что пересмотр Конституции, согласно Конституции, был связан с очень сложной процедурой. Это предусматривало сложную процедуру инициирования, затем широкое общественное обсуждение, вовлечение общества в целом в этот процесс и прочее. И принятие парламентом при очень высоком кворуме, на основе сложной процедуры. Эта сложная процедура также определяет отношение к Конституции.



В таких условиях для нас было неприемлемо вносить какие-либо записи, касающиеся конституционной поправки к политическому соглашению. Мы объяснили это конкретным оппонентам, но получили от них грубый ответ. Мы получили очень грубый ответ от послов США и Евросоюза.



Тогда мы очень хорошо понимали, что их целью было оскорбить Конституцию как таковую.



Слава Богу, за эти 7 лет мы сумели защитить национальные интересы нашей страны и никому не позволили нарушить конституцию. Это, конечно, должно продолжаться», — заявил премьер-министр Грузии.



