Зурабишвили «осознанно» не поздравила с Днем Конституции Грузии: все права нарушены

Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, заявила, что 24 августа «намеренно» не поздравила грузинский народ с Днем Конституции Грузии. По ее словам, она осознанно не присоединилась к «позорному» празднованию этой важной для Грузии даты, поскольку День Конституции не должен превращаться в «формальный ритуал», и никто не может праздновать то, что уже было растоптано им.



Политик отметила, что нарушен определенный Конституцией баланс исполнительной и законодательной ветвей власти. Конституция должна укреплять государство, пишет она, это день — когда народ должен гордится «демократией, основными правами граждан, эффективно защищенными Конституцией».



«Идеологическая» Конституция, по ее словам, подразумевает защиту человеческого достоинства, физическую неприкосновенность, равенство, свободное развитие, свободу личности, неприкосновенность личного пространства и общения, свободу выражения мнений, безопасность персональных данных, защиту прав собственности, свободу творчества и академическую свободу, право на собрания, забастовки, создание политических партий и избирательные права, право на охрану здоровья и окружающей среды и прочее.



Зурабишвили пишет, что сегодня ни одно из этих прав в Грузии не защищено.



«В первой статье говорится, что парламент определяет основные направления внутренней и внешней политики страны. Кто-нибудь помнит, что дебаты проводились на уровне комитетов или на пленарном заседании до того, как премьер-министр в одностороннем порядке объявил о приостановлении процесса европейской интеграции? Или на каком заседании обсуждался и был одобрен документ о «стратегическом партнерстве» с Китаем, где не говорится о поддержке территориальной целостности Грузии, а вместо этого мы выражаем поддержку «политике единого Китая»?



Кроме того, Конституция предусматривает, что парламент должен контролировать деятельность правительства. Кто-нибудь помнит, когда парламент приглашал какого-либо отставного министра и обсуждал его деятельность?



Подотчетность правительства парламенту — это тоже пустые слова.



Глава о судебной власти начинается с главного принципа — независимости. Здесь тоже не нужны лишние комментарии: все сказано.



Нарушен определенный Конституцией баланс исполнительной и законодательной ветвей власти.



«Независимые» институты — прокуратура, государственный аудит, Национальный банк, местное самоуправление — ни один из них не отвечает элементарным критериям независимости.



Вчера у нас не было ничего приятного, торжественного. Вместо этого — нам есть что защищать и спасать.



И я ничего не говорю о статье 78 Конституции!!!», — написал Саломезурабишвили.



Напомним, Статья 78 Конституции Грузии — это переходное положение, принятое в 2017 году, согласно которому конституционные органы страны должны принять все необходимые меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и НАТО. Это положение подчеркивает политический курс Грузии на сближение с западными структурами, но не определяет конкретных механизмов.



Однако 28 ноября 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» приняла решение «не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года, и мы также отказываемся от любых бюджетных грантов ЕС до конца 2028 года».



Этому решению предшествовало принятое решение Европарламента, который назвало выборы 26 октября 2024 года сфальсифицированными, призвало к введению санкций против лидеров «Грузинской мечты» и проведению перевыборов.



Решение «Мечты» вызвали непрекращающиеся акции протестов по всей стране.



Источник: Civil Georgia

