Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 22 иностранных граждан


26.08.2025   10:55


В тесной координации Департамента миграции министерства внутренних дел Грузии с соответствующими подразделениями ведомства из страны были выдворены 22 иностранных гражданина. Об этом сообщает министерство внутренних дел.

По информации ведомства, в результате проведённых в последние дни комплексных мероприятий были выдворены граждане следующих стран: Египет, Турция, Туркменистан, Индия, Иордания, Иран, Сирия, Пакистан, Россия и Кения — всего 22 человека. Согласно действующему законодательству, выдворённым лицам был наложен запрет на въезд в страну.

«Департамент миграции министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций — выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без правовых оснований, и их выдворение из страны», — заявляют в МВД.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна