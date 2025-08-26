Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 22 иностранных граждан

26.08.2025 10:55





В тесной координации Департамента миграции министерства внутренних дел Грузии с соответствующими подразделениями ведомства из страны были выдворены 22 иностранных гражданина. Об этом сообщает министерство внутренних дел.



По информации ведомства, в результате проведённых в последние дни комплексных мероприятий были выдворены граждане следующих стран: Египет, Турция, Туркменистан, Индия, Иордания, Иран, Сирия, Пакистан, Россия и Кения — всего 22 человека. Согласно действующему законодательству, выдворённым лицам был наложен запрет на въезд в страну.



«Департамент миграции министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций — выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без правовых оснований, и их выдворение из страны», — заявляют в МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





