Мачарашвили: Сама иностранная агентура уже не скрывает, что хочет незаконно сменить власть в Грузии


26.08.2025   15:29


Сама иностранная агентура уже не скрывает, что хочет незаконно сменить власть в Грузии - анонсированная на 13 сентября акция именно это обещает , - заявил депутат «Силы народа» Гурам Мачарашвили.

По словам Мачарашвили, «в анонсированных акциях также будут люди, будто участвующие в выборах».

«Мы хорошо знаем, что иностранные силы, та же «партия глобальной войны», всегда готовятся и готовят свою агентуру не к выборам, а ко дню выборов и особенно к следующему дню. Уже и сама иностранная агентура не скрывает, что хочет незаконно сменить власть в Грузии. Они финансируют тренинги, ведут сотни молодых людей, как устроить революцию, как разрушать государственные институты. Одна из них - анонсированная на 13 сентября акция, которая обещает именно это – то, что будет у них после этого, как раз подтверждение того, о чём мы говорили», - заявил Мачарашвили.


