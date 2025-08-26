Каладзе: Реабилитация станции метро «Варкетили» завершится к концу года

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что процесс полной реабилитации станции метро «Варкетили» завершится к концу года.



Отвечая журналистам на соответствующий вопрос, мэр отметил, что функционирование метро было ограничено из-за тех работ, проведение которых в условиях обслуживания пассажиров было невозможно.



«Несколько дней назад мы находились на месте и дали разъяснения, что процесс реконструкции должен завершиться к концу года. Работа метро была ограничена из-за проведённых работ. В основном это было укрепление арочного потолка в вестибюле с использованием соответствующих растворов и бетона. Проведение этих работ было необходимо для того, чтобы конструкция, которая должна быть подвешена в рамках процесса реконструкции, выдержала многие годы. Проект невозможно было бы реализовать тогда, когда метро обслуживает пассажиров, поэтому нам пришлось временно приостановить функционирование метро», – заявил Каха Каладзе.





