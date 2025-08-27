Постпред Грузии Хатия Цилосани вручила верительные грамоты Генсеку Совета Европы

27.08.2025 15:42





Постоянный представитель Грузии, посол Хатия Цилосани, вручила верительные грамоты Генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе.



Как сообщает МИД Грузии, на встрече, состоявшейся после вручения верительных грамот, Хатия Цилосани поблагодарила Генерального секретаря Совета Европы за его твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, что что ярко выражается в его консолидированных отчетах и решениях Комитета министров по вопросам, связанным с конфликтом в Грузии.



«Грузия, как истинный член европейской семьи, полностью готова активно и конструктивно продолжать диалог с Советом Европы и вносить вклад в укрепление прав человека, демократии и верховенства права, с учётом наилучших интересов страны», — заявила посол Грузии Хатия Цилосани.



Как сообщает МИД, Генеральный секретарь подтвердил послу Грузии готовность Совета Европы и себя лично к дальнейшему углублению и укреплению уже существующего успешного сотрудничества с Грузией. Стороны также обсудили текущую ситуацию в стране и планы дальнейшего сотрудничества.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





