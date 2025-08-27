Глава МИД Грузии провела прощальную встречу с послом Франции

27.08.2025 16:33





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Грузии Шераз Гасри.



По информации министерства иностранных дел Грузии, на встрече стороны обсудили текущую повестку дня двустороннего сотрудничества между Грузией и Францией, а также процессы, происходящие в более широком региональном контексте. Отмечена важность активного диалога и обмена мнениями для преодоления общих угроз и вызовов.



В числе обсуждавшихся вопросов был вопрос интеграции Грузии в Европейский союз. Была подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества в этом процессе и выражена надежда на возвращение отношений между ЕС и Грузией в привычное русло.



Министр пожелала послу успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.



Для справки:, президент Франции Эммануэль Макрон назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом в Грузии Оливье Курто.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





