Глава МИД Грузии провела прощальную встречу с послом Франции


27.08.2025   16:33


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Грузии Шераз Гасри.

По информации министерства иностранных дел Грузии, на встрече стороны обсудили текущую повестку дня двустороннего сотрудничества между Грузией и Францией, а также процессы, происходящие в более широком региональном контексте. Отмечена важность активного диалога и обмена мнениями для преодоления общих угроз и вызовов.

В числе обсуждавшихся вопросов был вопрос интеграции Грузии в Европейский союз. Была подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества в этом процессе и выражена надежда на возвращение отношений между ЕС и Грузией в привычное русло.

Министр пожелала послу успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Для справки:, президент Франции Эммануэль Макрон назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом в Грузии Оливье Курто.


