Грузинские НПО и СМИ: правительство Иванишвили заинтересовано в уничтожении проевропейских групп

«Карательные меры российского правительства в отношении грузинских НПО подтверждают, что правительство Иванишвили заинтересовано в полном уничтожении инакомыслящих и проевропейских групп в Грузии», говорится в совместном заявлении более 50 грузинских НПО и СМИ в поддержку 7 организаций на чьи счета был наложен арест.



«Всё это происходит в то время, когда правительству Иванишвили дали конкретный срок, чтобы сообщить ЕС, намерено ли оно сохранить безвизовый режим для грузинского народа. Подобными действиями правительство Иванишвили в очередной раз подтверждает ЕС, что сохранение безвизового режима для Грузии не в его интересах.



Объявление незаконной деятельность грузинских НПО, защищающих интересы и права грузинского населения, свидетельствует о том, что одна из целей «правительства мечты» — оставить граждан Грузии без защиты от карательных действий государства. Приостановка деятельности НПО приводит к тому, что тысячи людей остаются без бесплатной юридической помощи и других услуг.



НПО и медиаорганизации поддерживают наших коллег, разделяя наше общее стремление к свободной, справедливой и демократической Грузии», — говорится в заявлении.





Источник: SOVA

