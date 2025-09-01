Лидер «Площади Свободы»: Я прочитал письмо [Кавелашвили Трампу] полностью и ничего не понял

01.09.2025 15:01





Трампу говорят – ты крут, но кто рядом с тобой работает, ты вообще не в курсе, - говорят ему, оказывается,рядом с тобой «дип стейт», вы не знаете, но я, Михаил Кавелашвили, знаю и говорю - думаю, это письмо написал сам Кавелашвили, - заявил лидер «Площади Свободы» Леван Цуцкиридзе в программе «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», откликаясь на открытое письмо Михаила Кавелашвили президенту США Дональду Трампу.



«Я прочитал это письмо полностью и ничего не понял. Я не смог вынести смысла, что хотел сказать автор этого письма, потому что, с одной стороны, он говорит Трампу: «вы самый сильный, установили мир в половине мира, вы человек, способный на великие дела, но Марко Рубио и Госдепартамент это «дип стейт». То есть, вы великий и боретесь с «дип стейт», но «дип стейт» оказывается, рядом с вами. Вы не знаете, но я, Михаил Кавелашвили, знаю и говорю вам. Вы хотите установить мир в мире, но в то же время устраивали четыре революции в Грузии. Кавелашвили, Кобахидзе и другие одержали верх над этой сверхдержавой и «дип стейт», спасли страну от какого-то заговора». Они говорят, что «ты крут, но не знаешь, кто работает рядом с тобой. Вообще не в курсе. Мы знаем, и мы написали это письмо, чтобы ты разобрался во всем этом, что происходит и поступил правильно. Мы хотим твоей поддержки, но знай, что мы за тобой хорошо будем наблюдать». Я думаю, он сам написал это письмо. По моему мнению, это написано Кавелашвили. Это мой комментарий», — сказал Леван Цуцкиридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





