Саломе Зурабишвили распространяет заявление по поводу «Платформы сопротивления» и «оппозиционной восьмерки»

01.09.2025 21:33





Пресс-служба пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили распространяет заявление в связи с «Платформой сопротивления» и «оппозиционной восьмеркой».



В заявлении отмечается, что «Платформа сопротивления» не распалась, однако большинство лидеров участвующих партий в тюрьме «российского режима», что касается «оппозиционной восьмёрки», в заявлении говорится, что Зурабишвили никогда не была ни инициатором, ни участником ее создания, однако она не против и не будет против попыток объединения оппозиции.



«По инициативе президента Саломе Зурабишвили была создана «Платформа сопротивления», которая не распалась, хотя большинство лидеров партий, входящих в неё, в настоящее время заперты в тюрьме российским режимом.



Что касается оппозиционной восьмерки, которая была сформирована позже, после создания «Платформы сопротивления», то президент Зурабишвили не была ни инициатором, ни участником ее создания, хотя она не выступает и не будет выступать против какой-либо попытки объединения оппозиции», - отмечается в заявлении.





