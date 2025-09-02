В парламенте Грузии прошла церемония открытия осенней сессии

В парламенте Грузии прошла церемония открытия осенней сессии. Осенняя сессия была открыта государственным гимном Грузии. На сегодняшнем заседании присутствовало 87 депутатов.



Как заявил на церемонии председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, пленарные заседания органа будут проходить только на этой неделе, так как это предусматривает регламент в год выборов.



Вместе с тем, по его словам, заседания будут возобновлены с 15 октября.



Папуашвили также отметил, что на сегодняшнем заседании на голосование будет вынесен вопрос о полномочиях членов партии «Гахария для Грузии». После голосования будет рассмотрено заключение Временной следственной комиссии парламента Грузии, которое представит председатель комиссии Тея Цулукиани.



Что касается завтрашнего заседания, повесткой дня предусмотрено избрание главы Службы государственной безопасности Грузии.





