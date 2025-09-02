Теа Цулукиани: «Революция роз» на самом деле была государственным переворотом

«В заключении следственной комиссии изучено и фактами, информациями подтверждено, что «Революция роз» на самом деле была государственным переворотом», — заявила глава Временной следственной комиссии парламента Теа Цулукиани в парламенте во время обсуждения заключения комиссии.



По словам Цулукиани, «в самом начале 2004 года старый парламент, утративший полномочия, внёс настолько фундаментальные изменения в Конституцию, что весь дисбаланс сложился в пользу Михаила Саакашвили».



«В заключении говорится, что Эдуард Шеварднадзе до сих пор не написал заявление об отставке, и его никто никогда не увольнял, за исключением «чаепития» в то время. В заключении также говорится, что был сформирован новоизбранный парламент, и только после этого так называемые революционеры ворвались в этот зал, тем не менее законодательная деятельность была продолжена старым парламентом. Всё это указано в заключении. Т.е. были подняты вопросы, что не просто дело для истории, и если кто-то решит расследовать это юридически и политически, это было бы очень хорошо. Здесь также решающей была бы роль учёных и историков, потому что, как вы знаете, и в заключении также говорится, что в начале 2004 года при старом парламенте, который больше не имел полномочий, в Конституцию были внесены такие фундаментальные изменения, что произошёл полный дисбаланс в пользу Михаила Саакашвили, и он захватил власть уже на основании закона. Всё это в заключении есть, и в том числе на основе зарубежных источников объясняется, почему мы посчитали, что «Революция роз» была фактически государственным переворотом. В нём также, основываясь на фактах, включая решение Европейского суда, утверждается, что после государственного переворота, известного как «Революция роз», ЦИК, которую тогда возглавлял господин Чиаберашвили, подвела итоги выборов в то время, как выборы не состоялись в двух конкретных округах. Вы, наверное, даже не хотите представлять, что бы произошло, если бы кто-то из нас сегодня осмелился сделать такое с грузинским народом. Всё это написано в заключении. Там же утверждается, что председатель ЦИК, Чиаберашвили, ранее был участником «Революции роз», поскольку возглавлял ISFED, и именно в результате параллельного подсчёта голосов ISFED начались революционный и путчистский процессы», — заявила Цулукиани.







