Мэрия Тбилиси представила молодежную европейскую скидочную карту


02.09.2025   21:47


European Youth Card — это молодежная карта, которая дает скидки для людей в возрасте от 18 до 30 лет. Карта действует в 36 странах Европы. По ней можно получить скидки на билеты в музеи, на культурные и спортивные мероприятия, на проезд в общественном транспорте, а также в магазинах и сервисах.

Детали. В Грузии карта начнет действовать с осени 2025 года. Чтобы ее получить, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте eyc.ge, там можно будет выбрать виртуальную карту или заказать физическую.

«Мы начнем выпускать эти карты с осени этого года совместно с Bank of Georgia. Европейские гости смогут воспользоваться скидками в Грузии, а грузинская молодежь — в Европе», — сказал на презентации руководитель городского департамента культуры, образования, спорта и молодежи Иракли Гвилава.


