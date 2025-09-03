Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Республики Казахстан


03.09.2025   12:16


Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Казахстан Леван Диасамидзе вручил верительные грамоты Президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву.

Официальная церемония вручения верительных грамот состоялась в Президентском дворце. В ходе мероприятия посол от имени правительства Грузии поблагодарил президента за поддержку Грузии и вклад в укрепление отношений между двумя странами.

От имени правительства Грузии посол пригласил президента Республики Казахстан посетить Грузию с визитом.

Президент Казахстана пожелал дипломату успехов в его дальнейшей деятельности.


