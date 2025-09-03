Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Республики Казахстан

03.09.2025 12:16





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Казахстан Леван Диасамидзе вручил верительные грамоты Президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву.



Официальная церемония вручения верительных грамот состоялась в Президентском дворце. В ходе мероприятия посол от имени правительства Грузии поблагодарил президента за поддержку Грузии и вклад в укрепление отношений между двумя странами.



От имени правительства Грузии посол пригласил президента Республики Казахстан посетить Грузию с визитом.



Президент Казахстана пожелал дипломату успехов в его дальнейшей деятельности.





