Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Республики Казахстан
03.09.2025 12:16
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Казахстан Леван Диасамидзе вручил верительные грамоты Президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву.
Официальная церемония вручения верительных грамот состоялась в Президентском дворце. В ходе мероприятия посол от имени правительства Грузии поблагодарил президента за поддержку Грузии и вклад в укрепление отношений между двумя странами.
От имени правительства Грузии посол пригласил президента Республики Казахстан посетить Грузию с визитом.
Президент Казахстана пожелал дипломату успехов в его дальнейшей деятельности.
