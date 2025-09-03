Представитель «Лело»: Отказ от мандатов был правильным, это принесло делегитимацию «Мечты»

Я не считаю правильным говорить сейчас, чтобы кто-то вошел в парламент. Не должны входить и сейчас – «Лело» остается однозначно приверженным принятому решению, – заявил один из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Тазо Датунашвили в программе «Ньюсрум дня» на «Палитраньюс», оценивая заявление лидера «Гахария для Грузии» Георгия Гахария о том, что отказ от парламентских мандатов был ошибкой.



Как отметил Тазо Датунашвили, главная цель как «Гахария для Грузии», так и «Лело — Сильная Грузия» - «отдалить Иванишвили и русских от власти, и этой цели не должно быть помех».



«Решение, принятое нами после сфальсифицированных выборов в октябре 2024 года, не признавать эти выборы, их результаты и не проходить в парламент, я уверен, будет оценено как историческое событие.



Я уверен, не войдя в парламент и не дав легитимацию, мы помешали Бидзине Иванишвили, в частности, не дали возможности реализовать свой план, сфальсифицировать выборы, затем получить легитимность и перевести сдачу страны России в финальную фазу.



Это решение было одним из правильных. Мы и сегодня так считаем. Это принесло делегитимацию, это принесло выдвижение вопроса Грузии на международной сцене.



Теперь сказать, чтобы кто-то вошел в парламент, я не считаю правильным. И сейчас не следует входить. «Лело» однозначно остаётся приверженным решению. Идти противоположно этому в сегодняшнем политическом процессе неправильно. Это не принесет ничего хорошего для главной цели. Почему я воздерживаюсь от призывов?! В призывах много оскорблений. Команда Гахария теперь наш партнёр в формате выборов самоуправления, и нас всех объединяет одно, это отдаление Иванишвили и русских от власти. Мы не должны забывать об этой цели, давайте действовать так, чтобы не мешать цели. Я думаю, мы на правильном пути, что сделали бойкотом и что делаем сейчас», — отметил Тазо Датунашвили.





