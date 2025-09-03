|
Председателем фракции «Грузинская мечта» стал Ираклий Кирцхалия
03.09.2025 15:39
Председателем парламентской фракции «Грузинская мечта» стал Ираклий Кирцхалия. Фракцию большинства возглавлял Мамука Мдинарадзе, который по представлению правительства и при поддержке парламента занял пост главы Службы государственной безопасности.
Кроме того, замещающим Мдинарадзе в парламенте будет Торнике Пагава, и на сегодняшнем пленарном заседании парламент признает его депутатские полномочия.
