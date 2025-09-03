Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председателем фракции «Грузинская мечта» стал Ираклий Кирцхалия


03.09.2025   15:39


Председателем парламентской фракции «Грузинская мечта» стал Ираклий Кирцхалия. Фракцию большинства возглавлял Мамука Мдинарадзе, который по представлению правительства и при поддержке парламента занял пост главы Службы государственной безопасности.

Кроме того, замещающим Мдинарадзе в парламенте будет Торнике Пагава, и на сегодняшнем пленарном заседании парламент признает его депутатские полномочия.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна