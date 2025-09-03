Парламент проголосовал за проект постановления по отчету следственной комиссии.

03.09.2025 16:56





Парламент, контролируемый "Грузинской мечтой", проголосовал за проект постановления по отчету следственной комиссии.



85 голосов "за" было за проект постановления «О результатах деятельности Временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности действующего в 2003-2012 годах режима, политических должностных лиц этого режима, а также действующих и бывших должностных лиц, связанных с политическими партиями, с 2003 года по настоящее время».



"Парламент Грузии устанавливает, что имели место пытки и бесчеловечное обращение со стороны режима «Национального движения»; убийства и насилие, совершённые представителями режима «Национального движения», нарушения права на неприкосновенность частной жизни, грубые факты коррупции, рэкета в сфере бизнеса и ущемления прав собственности; действия, направленные против свободы СМИ; действия, направленные против территориальной целостности Грузии и мирного процесса; антигосударственная деятельность «Национального движения» Михаила Саакашвили и связанных с ним лиц в 2012–2025 годах», - заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалиа.



Он подтвердил, что на основании отчета комиссии будет подготовлен иск в Конституционный суд. "Грузинская мечта" уже несколько месяцев обещает объявить неконституционными бывшую правящую партию "Единое Национальное движение" и близкие к ней политические силы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





