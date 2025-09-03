Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Парламент проголосовал за проект постановления по отчету следственной комиссии.


03.09.2025   16:56


Парламент, контролируемый "Грузинской мечтой", проголосовал за проект постановления по отчету следственной комиссии.

85 голосов "за" было за проект постановления «О результатах деятельности Временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности действующего в 2003-2012 годах режима, политических должностных лиц этого режима, а также действующих и бывших должностных лиц, связанных с политическими партиями, с 2003 года по настоящее время».

"Парламент Грузии устанавливает, что имели место пытки и бесчеловечное обращение со стороны режима «Национального движения»; убийства и насилие, совершённые представителями режима «Национального движения», нарушения права на неприкосновенность частной жизни, грубые факты коррупции, рэкета в сфере бизнеса и ущемления прав собственности; действия, направленные против свободы СМИ; действия, направленные против территориальной целостности Грузии и мирного процесса; антигосударственная деятельность «Национального движения» Михаила Саакашвили и связанных с ним лиц в 2012–2025 годах», - заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалиа.

Он подтвердил, что на основании отчета комиссии будет подготовлен иск в Конституционный суд. "Грузинская мечта" уже несколько месяцев обещает объявить неконституционными бывшую правящую партию "Единое Национальное движение" и близкие к ней политические силы.


